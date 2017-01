Forvirret? Alt du trenger å vite om Johaug-saken

Har du gått deg vill i jungelen av meldinger om Therese Johaug de siste månedene? Her er et kort resyme før høringen i dopingsaken.

Therese Johaug er i månedsskiftet august-september på treningsleir i Mellom-Europa, og dette NRK-intervjuet viser tydelig at hun sliter med leppene.

Sjokknyheten kommer den 13. oktober. Ryktene går i flere norske medier. Så bekrefter Norges Skiforbund.

Tårene renner på pressekonferansen. Therese Johaug forklarer at hun har fått i seg det forbudte stoffet clostebol gjennom en leppesalve:

Landslagslegen Fredrik S. Bendiksen sier at det var han som kjøpte salven og ba Johaug bruke den. – Dette er min feil, sier han og trekker seg umiddelbart.

Antidoping Norge antyder allerede på en pressekonferanse samme dag at de trodde på Therese Johaugs forklaring om at den positive prøven skyldes bruk av leppekrem.

Morten Justad Johnsen, advokat i «Bull & co» og styreleder i Norges Idrettsjuridiske forbund, reagerte senere på Antidoping Norges utspill på denne måten:

Etter hvert blir det publisert bilder av pakningen på tilsvarende salve, også kjøpt i Italia, med en klar advarsel om at det er doping. Justyna Kowalczyk har et stikk til Johaug når hun viser et bilde av pakning med doping-advarsel og følgende tekst: – Denne salven har fin pakning.

Noen dager senere bekrefter Johaugs advokat hun fikk salven med pakningen rundt og vedlegget fra produsenten.

Marit Bjørgen sier at hun vurderte karrierestopp etter at hun ble kjent med Johaugs positive dopingprøve.

Etter som Therese Johaug ikke er suspendert, kan hun delta på landslagets kommende samling i Val Senales. Men det vekker sterke reaksjoner, og hun velger til slutt å bli hjemme.

TV2 finner en kvittering som støtter Johaugs og legens forklaring om at det ble kjøpt en slik salve på apoteket i Livigno den 3. september.

Påtalenemnda i Antidoping Norge bestemmer at Therese Johaug er suspendert i to måneder i påvente av domsavsigelse i dopingsaken mot henne.

Eks-justisminister Anne Holt mener drapsmenn har bedre rettsvern enn Therese Johaug. Hun er en av flere kjendiser som går ut til støtte for skiløperen.





En annen jurist - og tidligere landslagsspiller - støtter også Johaug:

Samtidig kommer argumentene med at Norge skulle være et fyrtårn i doping-kampen. Hva tenker Norge nå, etter to saker i langrenn på kort tid?

Den 27. oktober bryter Therese Johaug tausheten og gir intervju til enkelte norske medier.

– Det er veldig rart folk ikke tror på det jeg har sagt, sier hun og takker ro-kjæresten Nils Jakob Hoff for støtten.

Påtalenemnda i Antidoping Norge sier at de går inn for å utestenge Therese Johaug fra all idrett i 14 måneder. Det er domsutvalget i Norges Idrettsforbund som skal dømme Therese Johaug.

Om dommen blir som påtalenemnda innstiller, rekker Johaug OL i 2018 med to måneders margin. Men i så fall må hun forberede seg uavhengig av det norske landslaget frem til desember 2017. Ikke alle er sikre på at hun faktisk kommer til Sør-Korea.

Mengden clostebol som ble målt i kroppen til Therese Johaug forblir fortsatt en hemmelighet. Anstein Gjengedal, leder i påtalenemnda, begrunner det slik: En offentliggjøring av clostebol-nivået bare vil føre til ytterligere spekulasjoner idet media kontakter medisinsk personell for å få verdiene vurdert.

NRK kan avsløre at Johaug har et meget sterkt team rundt seg for å forberede seg til comeback. Pål Gunnar Mikkelsplass trener, Snorre Haugland skismører, Ola Sand lege og Britt Tajet Foxell psykolog er den sterke kvartetten.

OLYMPIATOPPEN: Therese Johaug på Olympiatoppen sommeren 2016, sammen med teknikktrener Pål Gunnar Mikkelsplass (i midten) og daværende landslagstrener Egil Kristiansen. Foto: Jostein Magnussen , VG

VG kan fortelle at den tidligere landslagslegen Fredrik Bendiksen har trukket fram tre grunner til at han overså en tydelig dopingadvarsel på kremen som han ga til Therese Johaug.

Dette er objektivt ansvar: «Du må selv ta ansvar for hva du inntar, det vil si alt det du spiser og drikker og som tilføres kroppen din. Hovedregelen er at du selv er ansvarlig for alt som befinner seg i kroppen din. Den juridiske betegnelsen på dette er objektivt ansvar. Du har også et ansvar for å påse at enhver medisinsk behandling du får, ikke bryter reglene». Kilde: Antidoping Norge

Det er også VG som kommer med nyheten om at TV2s Ernst A. Lersveen møtte doping-jegerne og fortalte om en kvittering som viser at noen har kjøpt den kontroversielle salven Trofodermin i Seiser Alm mens langrennslandslaget befant seg i skimetropolen som ligger nord i Italia. Det var denne salven, inneholdende clostebol, som Johaug brukte mot en solforbrent leppe under et høydeopphold i Livigno tidlig i september.

Debatten om Johaug-saken går rundt lunsj-bordene. En VG-måling viser at nesten halvparten mener at hun har hele eller deler av ansvaret. Bare 8,6 prosent mener Johaug har null ansvar.

Meningene er mange foran høringen. Kanskje ender saken hos idrettens aller øverste organ, CAS-domstolen i Lausanne.

En av Finlands mest erfarne idrettsjurister, Olli Rauste (54), mener OL 2018 ryker for Johaug dersom saken hennes når helt til øverste ankeinstans. – Jeg tror hver dommer i CAS ville falt ned på minst to år, sier Rauste til svenske Dagens Nyheter.