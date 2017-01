Føler seg mentalt sterkere enn Sundby

OBERSTDORF (VG) Sergej Ustjugov (24) trener ikke like mye som Martin Johnsrud Sundby, men til gjengjeld føler han seg mer motivert.

– Jeg er mer mentalt motivert enn ham, sannsynligvis. Fordi jeg har mine grunner til det, sier Ustjugov på spørsmål om han føler seg mentalt tøffere enn Sundby.

Russeren trosset snøværet på onsdagens jaktstart. På imponerende vis økte han ledelsen til Sundby i Tour de Ski. Før de siste tre etappene skiller det 42,2 sekunder mellom nummer én og to.

– Jeg har stor respekt for løpet hans i dag. Det var det tøffeste løpet i Tour de Ski så langt. På trått føre er det et stort press når du vet at den beste løperen fra i fjor jager bak deg, beskriver trener Markus Cramer.

Ustjugov var en del av dramaet i russisk langrenn denne høsten. Bare to måneder før sesongstart byttet mange av de russiske langrennsløperne trener. Ustjugov var én av dem.

Treningsgruppen oppløst



Han hoppet av gruppen med sveitsiske Reto Burgermeister som trener og tyske Isabel Knauthe som fysioterapeut og organisator. Allerede før 2015-sesongen sa Aleksandr Legkov takk for seg til de to.

I sommer uteble Ustjugov fra en samling, og de andre løperne fulgte etter. Plutselig var hele treningsgruppen oppløst.

«Vi tenker mer», sier Ustjugov om det nye treningsregimet under tyskeren Markus Cramer. Han vil ikke utdype hva han mener med det.

– Jeg vet ikke hvor mange timer jeg trener, sier Ustjugov.

– Sundby teller antall timer?

– Jeg er ikke Sundby. Jeg er Sergej Ustjugov, smiler han.

– Jeg trener. Det viktige for meg er å trives med det jeg driver med, tillegger han.

– En hemmelighet



Russisk langrenn har vært organisert på en merkverdig måte med ulike treningsgrupper, som knapt har snakket med hverandre. Burgermeister/Knauthe-gruppen har vært den klart beste leiren, men nå er altså den borte. Nå går i stedet Markus Cramer rundt i målområdet i Tour de Ski og er et eneste stort smil.

– Det er en hemmelighet hvor mye han trener, ler Cramer.

– Han trener som en normal distanseløper, kanskje 900-920, et normalt nivå for en 24 år gammel løper.

«Maskinen» Sundby har trent mellom 1100 og 1200 timer de siste sesongene, men varslet at han ville trappe ned litt da han ble far igjen i vår.

– Det begynner å bli mye, sier Sundby om differansen på drøye 40 sekunder.

– Han er kald i huet. Han lar meg ta igjen noen sekunder i begynnelsen før han klinker til. Han har mye krefter igjen å gå med, og det er imponerende når du går i front alene i dag, sier han – og mener har er avhengig av tre sinnssykt gode løp nå.

– Hva er forskjellene og likhetene mellom deg og Ustjugov?

– Det er vanskelig å si. Han har en vinnerskalle som sannsynligvis når meg nesten over hodet. Han er veldig sterk mentalt. Dagens løp er kanskje det beste eksemplet på det, svarer Sundby.

– For meg er dette som skjer nå, ikke så overraskende. Ustjugov hadde vel fem-seks gull i junior-VM, og er litt som Cologna og Northug, disse karene som har et enormt talent og har alle muligheter, sier Cramer.