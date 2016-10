FIS vil ikke si hvor mange skiløpere som har medisin-unntak

Det internasjonale skiforbundet FIS vil ikke opplyse til VG hvor mange av de internasjonale skiløperne som har unntak for bruk av medisin som står på doping-listen.

Det står i kontrast til det internasjonale antidopingbyrået WADA, som oppgir tallene i sin årsrapport. Det samme gjør Antidoping Norge.

– Vi fikk 63 søknader i 2015, fem av dem ble avslått. Dette er tall som står i vår årsrapport, og er et totaltall for alle idretter og nivåer, sier kommunikasjonsleder Halvor Byfuglien.

WADA opplyser i sin årsrapport at det ligger 1330 godkjente unntak for bruk av medisiner som står på dopinglisten, såkalte TUEs, i ADAMS, det vil si det felles datasystemet for antidopingarbeidet.

FIS’ kommunikasjonssjef Jenny Wiedeke derimot sier dette når VG spør om opplysninger om hvor mange skiløpere som har medisinsk unntak – og hvilke land disse kommer fra:

– Etter som TUEs er medisinske data, så blir ikke disse tallene offentliggjort.

– Antall TUEs fra et internasjonalt særforbund vil heller ikke gi et klart bilde, mener hun – og forklarer på denne måten:

– Etter WADA-standarden kan internasjonale særforbund akseptere godkjenninger fra det nasjonale antidopingbyrået. Disse vil ikke telle med på FIS’ godkjenninger, selv om det er utøvere på internasjonalt høyt nivå som søker.

Trolig er de aller fleste med medisinsk unntak hos FIS, langrennsløpere som bruker astma-medisiner.

Halvor Byfuglien bekrefter at både nasjonale antidopingbyråer og internasjonale særforbund kan godkjenne og altså utstede såkalte TUEs, men sier dette:

– De aller fleste som søker hos oss, er på det vi kaller nasjonalt toppidrettsutøvernivå. Internasjonale toppidrettsutøvere må forholde seg til regelverket til det internasjonale særforbundet og søker i utgangspunktet til sitt internasjonale særforbund.

Han opplyser at Antidoping Norge har en medisinsk fagkomite som behandler søknader om medisinsk fritak for å bruke midler som ellers er ulovlige.

– Finnes det noe sentralt register over hvem som har unntak?

– Stadig flere organisasjoner legger inn TUE-informasjonen i WADAs ADAMS-system. Vi begynte med det i juni i år. Nå har vi imidlertid sluttet å bruke ADAMS for medisinske fritak – i påvente av hva som skjer fra WADAs side etter hacker-saken.

En hackergruppe som kaller seg «Fancy Bear» har de siste ukene offentliggjort navnene på flere kjente idrettsutøvere som har unntak fra reglene, blant annet tennis-søstrene Serena og Venus Williams. Ingen norske utøvere har så langt blitt lagt ut av hackergruppen.

– Hvor søker langrennsløperne på landslagsnivå?

– De som skal konkurrere internasjonalt må forholde seg til FIS sitt regelverk.

Norges Skiforbunds kommunikasjonssjef Espen Graff svarer slik når VG spør om NSFs reaksjon på at FIS hemmeligholder tall for hvor mange av skiløperne som har unntak for bruk av ulovlig medisiner.

– Medisinsk informasjon er et forhold mellom utøver og vedkommendes behandlede lege. Det er kun WADA gjennom WADA-koden som kan pålegge endringer om offentliggjøring av denne type informasjon.

VG har også spurt om skiforbundet vil oppgi hvor mange på landslagene som på noen måte bruker astma-medisin. Ifølge Graff vil de ikke svare på det nå etter som granskningsutvalget er i full gang med sitt arbeide.

Antallet TUEs, altså medisinske fritak, i ADAMS-systemet har vokst kraftig de siste par årene. I 2014 var økningen 41 prosent og i 2015 var den 48 prosent.

Olivier Rabin, forskningsdirektør i WADA, forklarer økningen slik til VG:

– Stadig flere utøvere blir klar over at de må kontrollere astmaen sin, og medisinsk personell sørger for at utøverne har bedre kontroll enn før. Men et vel så viktig poeng, er nok at WADA nå krever at TUE loggføres i systemet vårt, slik at man har bedre oversikt. Tidligere ble ikke alt meldt inn til WADA.