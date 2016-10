FIS-sjefen Sarah Lewis mener at Norge ikke følger internasjonale regler når Therese Johaug ikke blir suspendert.

Det sier generalsekretæren i et intervju med finske Hufvudstadsbladet.

– Norge er forpliktet til å utestenge Johaug, sier Lewis til avisen.

Langrennsstjernen har muligheten til å starte på en utestengelse med én gang. Det ønsker hun ikke, opplyste hennes advokat fredag. Hun er heller ikke utestengt av norsk idrett.

FIS-SJEF: Sarah Lewis. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Johaug har testet positivt for det anabole steroidet clostebol. Ifølge Johaug og daværende landslagslege Fredrik S. Bendiksen skyldes det en krem som hun brukte mot et vondt sår på leppa.

– Krever evaluering



Ifølge Sarah Lewis har ikke Norge en gang meldt ifra til FIS om saken. Det var Antidoping Norge som tok prøven av Johaug.

– På grunn av den substansen som er involvert, ut fra det vi vet fra media, er den norske antidopingkomiteen forpliktet til å utestenge Johaug, sier Lewis til Hufvudstadsbladet.

– Preparatet finnes på listen over substanser som krever en evaluering. Det er et anabolt steroid. Vi går ut fra at de allerede har utestengt henne eller innledet prosessen med å utestenge henne.

Men foreløpig er hun ikke utestengt hverken fra langrennslandslaget eller fra internasjonal skisport. Landslagsledelsen har likevel sagt at hun ikke reiser på den nær forestående samlingen i Italia.

Antidoping Norge henter nå inn informasjon i saken. Om noen uker kan de sende saken videre til påtalenemnda. De kan velge å suspendere Johaug i to måneder fram til en dom er klar.

Sarah Lewis sier at de aldri har hatt et nasjonalt tilfelle av doping (etter som det er Antidoping Norge som har tatt prøven) med en så stor internasjonal profil.

Hennes uttalelser kom da hun – sammen med FIS-president Gian Franco Kasper – besøkte Lahti foran vinterens VM. Det er sesongens store mål for Therese Johaug, men etter den positive dopingprøven er det helt uklart om hun kan starte der.

– Store utfordringer



FIS-sjefen kom med sterke meldinger til Norges Skiforbund i møtet med finske medier:

– Vi kan ikke begynne å generalisere, men det norske skiforbundet står overfor noen store utfordringer, sa Sarah Lewis ifølge Hufvudstadsbladet.

Avisen hevder at det «i Finland er en seiglivet myte at det internasjonale skiforbundet beskytter skisportens norske stjerner. Oppfatningen forsterkes av hvordan Norges Skiforbund med FIS' gode mine forsøkte å feie Sundbys dopingsak under teppe».

Hvorfor Johaug ikke ønsker en frivillig suspensjon, sa hennes advokat Christian B. Hjort til NRK fredag:

– Therese Johaugs stilling i saken er at hun ikke er å bebreide for noe, og en aksept av en suspensjon innebærer også en aksept av skyldspørsmålet, så det er ikke aktuelt for henne å akseptere en suspensjon.

Det har ikke lyktes VG å få kommentar fra Antidoping Norge fredag kveld, men på deres pressekonferanse torsdag sa Britha Røkenes at Johaug står overfor et valg om hun vil akseptere det som kalles «frivillig suspensjon» allerede nå, før en dopingdom er klar. Det betyr i så fall at utestengningen begynner å løpe med en gang. Det sier altså advokaten hennes at er uaktuelt.