Finsk aviskommentator om Johaugs team: – Kunne aldri skjedd i Finland

Nordiske aviskommentatorer reagerer voldsomt på at Therese Johaug (28) er blitt utstyrt med noen av Norges fremste ressurspersoner mens hun venter på den endelige dopingdommen.

Påtalenemnda i Antidoping Norge har innstilt på 14 måneders utestengelse etter at langrennsstjernen testet positivt på det forbudte stoffet clostebol 16. september i år. Hvis det blir endelig straff – rekker hun 2018-OL med to måneders klaring.

I påvente av endelig dom i saken er Johaug gitt et team som skal ta vare på hennes treningshverdag. Det er: Pål Gunnar Mikkelsplass, trener, som har vært teknikktrener på landslaget for Johaug. Snorre Haugland, skismører, som har jobbet tett med Johaug i flere år. Ola Sand, lege, som har jobbet i norsk idrett i en årrekke. Britt Tajet Foxell, psykolog, som er tilknyttet Olympiatoppen og The Royal Ballett i London.

– Dette hadde aldri fått skje i Finland. Alle som har offentlig tilknytning til idretten her skulle aldri fått jobbe med avstengte idrettsutøvere. Argumentet er at dette har med Theres Johaugs helse å gjøre. For meg er det helt ufattelig, sier Pekka Holopainen.

– De tester grensene



Journalisten og forfatteren som publiserer sine skarpe kommentarer i avisen Ilta-Sanomat er ikke nådig overfor norsk langrenn. Og det er heller ikke første gang.

– Norge kan holde på i skjul. Men nå som de går ut med navn, så skal det liksom låte ærlighet av det, men det forstår jeg ikke. Norge kjenner regelverket, men de tester grensene. I Finland hadde Johaug aldri fått jobbe med personer som har tilknytning til skiforbundet, olympiatoppen eller idrettsinstitutter. Og jeg tror aldri dette hadde skjedd om det var en løper som Ragnhild Haga for eksempel, sier Holopainen.

Han mener det er på høy tid at noen griper inn.

– Noen må ta affære. Norges Idrettsforbund eller noen i OL-komiteen. Dette går bare ikke lenger, sier Holopainen.

Kommunikasjonssjef i Skiforbundet, Espen Graff, er tydelig på at det ikke har vært et konkret ansettelsesforhold mellom Norges Skiforbund og Mikkelsplass.

– Han har drevet et foretak som vi har leid tjenester av. Da han ringte Vidar Løfshus og fortalte om tilbudet fra teamet til Therese var Vidar tydelig på at han ikke kunne ha noen rolle rundt landslaget. Det har vært viktig å være ryddige i denne prosessen, sier Graff.

Han sier videre at Johaugs manager Jørn Ernst er den personen som må svare på spørsmål om utformingen av skiløperens team.

Svensk journalist: – I ytterkant av regelverket

Kommentator i Aftonbladet, Kristoffer Bergström, reagerer på det han opplever som en hårfin balansegang fra norsk langrennssport.

– Det er åpenbart at norsk langrennssport fortsetter å «trippe rundt avgrunnen». De ansvarlige vil ikke bryte noen regler, men går gjerne så langt frem at tærne dingler over kanten av juvet. Olympiatoppens psykolog? En lege som var med rundt OL-satsingen i Rio? En trener med nære bånd til landslaget? Ja, ja, ja, sier Bergström til VG.

Den svenske kommentatoren karakteriserer den norske tolkningen av regelverket som «irriterende for helvetes mange utenforstående» og et tegn på arroganse.

– I Johaug og Sundbys tilfeller har jeg forsøkt å ignorere moral og være trofast mot reglene. Det samme må gjelde her. Jeg vil ikke bli forbannet. Alt er innenfor regelverket, selv om Johaugs team åpenbart kunne stått lenger unna Skiforbundet enn hva de gjør. Men vi skal også minne oss selv på at denne evige tassingen i ytterkanten av regelverket er irriterende for helvetes mange utenforstående. Jeg lover deg at det er tusenvis av svensker – kanskje ikke så mange nordmenn – som synes at dette er nok et tegn på norsk langrenns selvsikkerhet og arroganse, utdyper Bergström, før han avslutter:

– Det er risikabelt å snike seg rundt en avgrunn. En liten feil og så vil fallet være høyt og smertefullt. Det vet Johaug bedre enn noen andre.

