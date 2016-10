Finsk antidoping-sjef: – Norsk skisport opererer i en gråsone

Den finske antidoping-sjefen Harri Syväsalmi føler at norsk skisport opererer i en gråsone og dermed tester grensene for hva som er lov.

Syväsalmi er også sterkt kritisk til at Therese Johaug fortsatt ikke er utestengt. Mye tyder på at det tidligst vil skje om et par uker.

– Jeg har kontaktet WADA for å sjekke hvordan andre land har implementert denne delen av WADA-koden. Foreløpig har jeg ikke fått svar på det, sier Syväsalmi i et lengre intervju med VG.

Han var selv den første direktøren i WADA, men har nå flyttet tilbake til Finland og jobber med doping og etikk i den finske versjonen av Antidoping Norge.

Astma til friske utøvere

– Jeg føler at norsk skisport tester grensene. Det virker som de opererer i en gråsone, og noen ganger går det over grensen. Sundby gjorde det. Han ble dømt i CAS. Det var et brudd på dopingbestemmelsene, sier Syväsalmi om saken som Norges Skiforbund stadig prøver å bagatellisere.

– Nå har de satt ned et uavhengig utvalg som skal se på astma-medisineringen, så vi får avvente hva de kommer fram til. Men det høres ikke bra ut hvis det er riktig at de gir astma-medisiner til friske utøvere.

– Det er naturlig at andre stiller spørsmål rundt Norge når de er så mye bedre enn de andre. Alle lurer på om metodene de bruker er lovlige. Hvordan kan de være så mye bedre?

Den finske antidopingsjefen viser til at det som skjedde i Finland der det ble skapt en egen kultur for å kunne ta noen snarveier til suksess.

Antidoping Norge er proffe

– De skapte en kultur. Vi i Finland lærte om dette «the hard way», sier Harri Syväsalmi.

– Nå er det tid for å diskutere kulturen i den norske ski-leiren. Du må holde deg innenfor grensene, ikke teste grensene.

Syväsalmi understreker at han ikke kritiserer antidoping-arbeidet i Norge:

Jeg stoler på Antidoping Norge, og vet hvor profesjonelle de er. De er garantert blant de 10 beste i verden i antidopingarbeid. Der mener jeg også Finland hører hjemme.

– Men du mener kulturen må diskuteres?

– Ja, det er ikke nok å si at «vi har gjort det og det». De må også spørre seg hvordan det ser ut utenfra. Selvfølgelig føles det ikke rettferdig for Therese Johaug at henne sak knyttes opp mot Sundby-saken, men det er slik det ses utenfra. De bør også være opptatt av fair play, åpenhet, respekt…

Suspenderes med en gang

Syväsalmi er altså i første omgang opptatt av at Johaug ikke er suspendert, til tross for at det er snart to uker siden hun ble informert om at hun hadde avlagt en positiv dopingprøve.

– Tenk om det hadde vært VM eller OL i morgen. Hva hadde de gjort da, spør finnen seg og fastslår at de ville ha gjort det annerledes.

Han viser til at det i WADA-koden står at en utøver skal suspenderes «promptly» så lenge det handler om for eksempel anabole steroider, som det gjør i Johaug-saken.

– I Finland hadde det tatt ei uke før hun hadde blitt suspendert.

I Norge er det en regel om at utøveren frivillig kan la seg suspendere. Johaugs advokat Christian B. Hjort har sagt nei til , fordi det kan være en slags innrømmelse av feil.

– Bullshit! Det verken svekker eller styrker Johaugs sak om hun skulle gjøre dette frivillig. Også for henne ville det være en fordel om denne saken ble løst så snart som mulig, mener Syväsalmi.

Muligens sann historie

Han skjønner at det er utøverens rettigheter det handler om, men mener at de er minst like gode om Johaug skulle la seg suspendere.

– Tror du på Johaugs historie?

– Det hun forteller mener jeg er mulig medisinsk. Jeg spør meg jo hva legen har drevet med. Han har til og med jobbet for det farmasøytiske firmaet som lager kremen! Uansett er jo utøveren alltid ansvar for hva hun eller han putter i seg.

Den finske antidopingsjefen gjør et stort poeng ut av at Johaug opplyste på papirene til dopingjegerne at hun hadde brukt kremen, som altså skulle vise seg å inneholde det anabole steroidet clostebol.

– Hun visste altså om kremen hun tok, men vi vet jo ikke om hun kjente til innholdet. Vi vet at det anabole steroidet kan ha kommet fra denne kremen.

– KAN SUSPENDERE FØR PÅTALE

Det er påtalenemnda som eventuelt skal suspendere Therese Johaug.

De får saken når Antidoping Norge har hentet inn de opplysninger som de mener er nødvendig for å belyse saken tilstrekkelig.

– Påtalenemnda kan suspendere for inntil to måneder om gangen. Utøveren kan også anke en suspensjon til domsutvalget, opplyser advokat Niels Kiær, som er sekretariat for påtalenemnda.

– Blir suspensjonen først når nemnda har ferdigbehandlet saken?

– Nei, nemnda kan suspendere før en eventuell påtalebegjæring.

– Hvor raskt vil påtalenemnda jobbe?

– Det ligger i sakens natur at vi ikke kan vente i ukesvis, men det må være en forsvarlig tid til å gå gjennom saken.