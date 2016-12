Finn Hågen Krogh spurtslo Sundby – vant i La Clusaz

Martin Johnsrud Sundby (32) viste monsterkrefter opp den siste bakken i La Clusaz, men på oppløpet ble han parkert av Finn Hågen Krogh (26).

– Jeg visste at jeg kunne gi ham noen meter over kulen, for å komme kjapt bakfra. Det er alltid deilig med en seier. Det gir god selvtillit, sier Finn Hågen Krogh til NRK.

– Spurten til Finn Hågen Krogh er det verdensklasse over, kommenterte NRKs Torgeir Bjørn.

26-åringen virket fullstendig utmattet etter målgang. Han hev etter pusten, og det tok tid før han kom seg på bena igjen.

– Han er helt enorm til å presse seg selv. Nå er han helt i koma, men det går nok bra, sa NRK-kommentator Jann Post.

Finnmarkingen valgte en perfekt bane i den siste svingen, og skøytet seg forbi Sundby like før målstreken. Alexander Legov (+3,1 sekunder) kom på tredjeplass, mens Didrik Tønseth (+12,1 sekunder) tok fjerdeplassen.

Legkov må tåle å være i doping-søkelyset om dagen. Ifølge «McLaren-rapporten» er mer enn 1000 russiske idrettsutøvere i 30 ulike idretter del av systematisk doping – i statlig regi. Expressen har avslørt at Legkov er blant navnene i rapporten.

Halvveis i 15-kilometeren var den norske kvartetten Anders Gløersen, Finn Hågen Krogh, Martin Johnsrud Sundby og Simen Sveen i front, men feltet inneholdt også løpere som Alexander Legkov, Johan Olsson og Sergej Ustjugov.

Didirk Tønseth havnet langt bak etter et tidlig fall, men han kom seg til hektene igjen – og ville være med å kjempe om seieren.

Så, etter drøye tolv kilometer, stakk fire mann fra resten: Martin Johnsrud Sundby dro, og på slep hadde han Legkov, Tønseth og Krogh.

Sundby forsøkte å riste av seg konkurrentene i den siste motbakken, og både Legkov og Tønseth var sjanseløse. Det var ikke Finn Hågen Krogh, som tok opp jakten på verdens beste skiløper – og passerte ham rett før målstreken.

Simen Andreas Sveen, som kom inn på det norske laget etter at Emil Iversen ble syk, ble til slutt nummer 13. Han var slått med et drøyt halvminutt. Anders Gløersen fulgte på plassen deretter. Niklas Dyrhaug ble nummer 17.

Svenske Calle Halfvarsson og Marcus Hellner tok dobbeltseier i verdenscuprennet på Lillehammer nylig. Lørdag sto begge over for å forberede seg til Tour de Ski.