– Feil om grasrota skal bestemme alt

SJUSJØEN (VG) Astrid Uhrenholdt Jacobsen (30) drøyer valgkampen, men har veldig lyst til å komme inn i IOCs utøverkomité. Hun mener det er best å forandre ting innenfra.

Den populære langrennsløperen vil gjerne ha IOCs vinter-OL til Norge. Men det skal ikke koste all verden.

– Først skulle Norge søke OL, så endte det med nei. Det var «for dyrt». Da tenker jeg at hvorfor ikke vise at et OL ikke trenger å bli så dyrt. Vi kan ta OL, og gjøre det på vår måte. På den måten kan vi endre IOC fra innsiden, ikke bare ta avstand og mene IOC er noe vi ikke vil assosieres med.

Billig-OL

– Så du vil ha norsk OL-søknad?

– Ja, jeg er ikke negativ til det, men jeg tror det er en lang prosess nå. Først må vi nok enes om én plass i Norge, og kanskje kan det være den regionen vi sitter i nå, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen og sitter rettrygget på lodgen på Sjusjøen.

– Hva er ditt forhold til IOC etter at de norske jentene fikk ei skrape for at de gikk med svarte sørgebånd etter din brors død?

– Det er et avsluttet kapittel for meg. Jeg og hele det norske folk fikk en unnskyldning. Livet er for kort til å henge seg opp i sånne ting. Da skaper du mer konflikt enn nødvendig. Jeg har ingen vonde følelser om det.

To av seks blir valgt

Det var for noen uker siden det ble klart at Jacobsen stiller til valg for plass i IOCs utøverkomité. Valget skjer under OL i PyeongChang til vinteren. Det er Norges idrettsforbunds utøverkomité som innstilte Uhrenholdt Jacobsen til kandidaturet fra Norge. Idrettsstyret valgte på bakgrunn av utøverkomiteens innstilling å fremme henne som kandidat fra Norges Olympiske Komité (NIF) i april i år.

Siden har Oslo-jenta måttet holde dette hemmelig for så å si alle, inntil IOC nylig bestemte at hun er én av seks kandidater. To blir valgt inn. Johann Olav Koss, Ådne Søndrål, Ole Einar Bjørndalen, Kjartan Haugen og Brit Pettersen har tidligere representert Norge i IOCs utøverkomité.

PÅ SAMLING: Astrid Uhrenholdt Jacobsen er en av instruktørene på den internasjonale langrennssamlingen på Sjusjøen. Her er hun sammen med skipresident Erik Røste og Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Line Møller , VG

Bjørndalen var den siste som ble valgt, men han fant ut etter hvert ut at han ikke hadde tid. Paralympics-utøveren Kjartan Haugen overtok plassen.

– Jeg måtte tenke meg godt om. Hvis jeg blir valgt, er det jo et ganske stort oppdrag. Jeg måtte tenke meg om hvorvidt jeg var villig til å bruke tiden og engasjementet mitt på det. Det kommer til å kreve litt.

Legger opp?

– Og en ny «Bjørndalen-sak» ville ikke være så positivt for Norge?

– Nei, for Ole ble planene endret da han likevel skulle satse videre i løypa. Det er ikke heldig for norsk idrett om det skjer noe sånn en gang til.

– Men du skal fortsette å gå på ski også etter OL 2018?

– Det vet jeg ikke ennå …

– Hva er den beste grunnen til å stemme på Astrid Uhrenholdt Jacobsen?

– Jeg har ikke tenkt å begynne med noen valgkamp. Jeg tror ikke det blir så veldig aktuelt før i selve OL.

«Skjer ikke noe uansett»

Astrid Uhrenholdt Jacobsen har i mange år vært kjent som en kvinne med flere tanker i hodet enn klisterføre og skistruktur. Medisin-studenten er frittalende. Og har vært kritisk til mye innen idretten. Hun stiller selvfølgelig til valg i IOC med tanke om å endre ting. Hun mener at det er viktig at utøverne ikke bare sitter og ser på, men tar tak.

– Idretten er blitt mer og mer profesjonalisert. Flere og flere utøvere tenker at det ikke er tid for å engasjere seg, for «det skjer ikke noe uansett». Det er jeg motstander av. Det er viktigere enn noen sinne at utøverne engasjerer seg.

– Men skjer det noe?

– Se den jobben som er gjort i FIS de siste årene. En kunne kanskje ønske seg at det hadde gått fortere, men det har fortsatt skjedd veldig mye. Vi utøvere har mye mer vi skulle ha sagt enn for bare fem-seks-syv år siden.

Smalt perspektiv

– Og hva blir din rolle om du blir valgt?

– Det blir å fremme utøvernes perspektiv – men også den andre veien: formidle avgjørelsene som tas og hvorfor de blir tatt. Jeg opplever ofte at utøvere har et smalt perspektiv, og ser ikke grunnlaget for å velge som man gjør. Jeg tror min sterkeste side er at jeg ting fra flere sider.

– Hva er ditt generelle inntrykk av IOC?

– Jeg føler at jeg har få inntrykk fra innsiden, og at det derfor er vanskelig å uttale seg. Mye informasjon har jeg fått gjennom media, og jeg vet at den er farget – det har jeg lært i idretten.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen har med seg valpen «Dovre» til Sjusjøen, der hun er en av lærerne på den internasjonale samlingen som Norges Skiforbund holder for nesten 100 utøvere fra 14 nasjoner. Som verdens langrennsstormakt inviterer Norge, og håper at dette kan være med på å redde langrennssporten.

Vil ikke svartmale

Det er to skiløpere blant de seks kandidatene til de to IOC-plassene. Den andre er Kikkan Randall. Og langrenn får selvfølgelig ikke mer enn én representant med.

– Hva synes du om debatten i norsk idrett det siste halvannet året om åpenhet og pengebruk?

– Jeg har ikke studert reiseregninger og kjenner ikke detaljene i den. Jeg tenker at det er to sider av en sak. Det er farlig å svartmale all pengebruk.

– Grasrota har reagert?

– Det viktigste i norsk idrett er grasrota, men det blir også feil om grasrota skal bestemme alt. Prinsippene som driver grasrota, er ikke lenger de samme som det som driver toppidretten. Vi lever av det kommersielle. Vi lever ikke direkte av grasrota, selv om vi gjør det indirekte. En kan ikke dømme alt etter samme prinsipper.

– Forklar!

– Vi må spørre hva målet med pengebruken er. Kanskje er det en god grunn til å bruke pengene på den måten som de er brukt. Men samtidig er det bra å ha et kritisk blikk på dette, slik at en lærer for fremtiden. Men blir ikke så mye godt ut av å hakke hodet av alle sammen, sier Jacobsen med et smil.

Fast IOC-medlem?

– Er dette første skritt på vei til at du skal bli fast IOC-medlem?

– Nei, nei, jeg har ikke tenkt på det. Jeg har ikke noe lenger perspektiv enn at jeg mener at det er viktig at utøverne tar roret litt. Og at det er viktig for norsk idrett at en norsk utøver kommer inn.

– Noe pent kan du vel si om kandidaten Jacobsen?

– De som stemmer på meg, de får de holdningene, og det jeg står for, pluss at jeg har bra arbeidskapasitet og stort engasjement.

PS: Det er utøverne som deltar i PyeongChang som skal stemme. Seks kandidater skal bli til to – fra to ulike vinteridretter. De andre kandidatene er spanske Ander Mirambell (skeleton), amerikanske Kikkan Randall (langrenn), finske Emma Terho (ishockey), kinesiske Zhang Hong (skøyter) og italienske Armin Zöggeler (aking).