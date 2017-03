Ingvild Flugstad Østberg (26) mener det kanskje ikke er verdt å fortsette som langrennsløper. Hverken pappa Helge Østberg eller trener Roar Hjelmeset tror hun gjør alvor av uttalelsene.

– Nei, jeg tror ikke det. Men hun trenger tid på å fordøye ting nå i ro og mak. Det kan være nyttig, sier Helge Østberg til VG – dagen etter at datteren frustrert fortalte norske medier under verdenscupavslutningen i Canada at hun vurderte å legge opp som skiløper.

– Det så ut som det var litt frustrasjon der og da. Vi får nå se etter at ting har roet seg og hun får ting på avstand. Hun har jo egentlig gjort en god sesong, og så er det noen ting som har gått på tverke, og da blir det frustrasjon, sier pappa Østberg.

Hintet om å legge opp



Til Dagbladet uttalte Østberg at hun var lei seg da hun kom i mål. Det så lenge ut til at hun skulle kapre tredjeplassen i minitouren i Canada, men 26-åringen ble hentet igjen like før slutt. Dermed ble hun nummer seks.

– Jeg kjente at jeg ikke trengte den i dag. Jeg syns jeg gjorde et bra løp og et helhjertet forsøk, men det er hardt å gå alene i et vakuum. Jeg gjorde alt jeg kunne, men det ble ikke det jeg hadde håpet på. Akkurat nå føles det som det er det siste skirennet jeg har gått. Men det er vel kanskje ikke det, sa Østberg, som deretter fikk spørsmål om hun tenkte på å legge opp.

– Ja, egentlig. Jeg må tenke litt utover de ukene som kommer, så får jeg se hva jeg kommer frem til.

– Med tanke på?

– Nei, jeg vet jo ikke om det er verdt å drive på med det her når jeg føler at jeg legger ned så mye jobb, tid og krefter, sa Østberg til avisen.

FIKK FORELDRE-STØTTE: Ingvild Flugstad Østberg hilser på mamma Marthe Flugstad og pappa Helge Østberg etter et renn i årets Tour de Ski. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Kjapp konklusjon



Trener Roar Hjelmeset har fulgt karrieren til Østberg tett i mange år. Mannen som nå har ansvaret for de beste norske langrennsdamene har snakket med Gjøvik-jenta i etterkant av søndagens renn.

– Hun er en som er veldig glad og fornøyd når ting går bra. Når ting ikke går så bra, er hun kanskje av dem som blir mest skuffet. På søndag opplevde hun det siste, sier han til VG.

– Men gjør hun alvor av det hun sa søndag etter rennet?

– Jeg synes det var litt kjapp konklusjon å ta i hvert fall. I går var nok ikke lysten veldig stor. Men jeg er sikker på at vi ser henne på skirenn igjen, sier Hjelmeset.

Sterk før VM



Østberg har vært i verdenstoppen i omtrent hele vinter. Hun gikk inn i Lahti-VM som verdens andre beste kvinneløper, men under mesterskapet sa det stopp. 26-åringen røk ut i kvartfinalen på sprinten, ble nummer 19 på 15 kilometeren med skibytte og deretter kom nedturene på løpende bånd.

Hun ble vraket til lagsprinten, senere stafettlaget og til slutt ga hun fra seg plassen på tremila – den avsluttende distansen for kvinnene under mesterskapet.

Hun sa til VG at hun følte seg «tråkket på» av mediene under VM – en behandling hun ikke var spesielt bitter for, men som likevel gikk inn på henne.

En opptur hadde vært pallplass under minitouren i Canada. Men slik gikk det ikke.

– Hadde hun klart å holde den tredjeplassen så hadde hun jo vært veldig glad. Det er fem hundre meter av en ti kilometer som går veldig dårlig og på en måte snur opp ned på verden, sier Hjelmeset, som ikke har planlagt noen vidunderkur for å snu Østbergs motivasjon.

– Jeg tror dette skal gå bra, sier Hjelmeset.