Fanklubben søker kjæreste til Emil Iversen: – Helt vilt

Fanklubben til Emil Iversen (25) går nye veier for å finne drømmedama til skistjernen.

– Jeg så at det plutselig dukket opp, og fikk helt latterkrampe. Det var så velformulert at det ikke var måte på, sier Iversen til VG.

Les også: Iversen avslører sannheten om «forholdet» til Stina Nilsson

Han sikter til et innlegg som dukket opp på Facebook-siden til hans egen fanklubb tirsdag kveld. Der er det lagt ut en konkurranse for å finne drømmedama til skiløperen:

«Kjenner du Emil's bedre halvdel? Nå er det cirka et halvt år siden Emil måtte feire Valentinesday alene. Den dag idag sitter Emil fortsatt singel og alene i sin flunkende nye tomannsbolig med utsikt over Meråker. Dette vil vi i fanklubben gjøre noe med. Tror du at du kjenner drømmedama til Emil, kommenter vedkommende nedenfor innen 9 juli, og hun vil være med i trekningen av et rosa pannebånd signert av Emil. Kanskje legger Emil også med «snappen» sin, og da kan jo alt skje!»

Stor pågang

– Jeg synes det er komisk. Jeg må vel ta til meg at mine beste kamerater synes det går så dårlig på damefronten at de må love ut pannebånd for å lokke jenter til meg, sier Iversen.

Les mer: Iversen innrømmer helbom før VM

– Så det er ikke du som står bak denne annonsen?

– Det er mange som tror at det er jeg som styrer den siden, men det er det ikke. Men jeg kjenner dem godt, sier 25-åringen, som innrømmer at det ikke går helt på skinner på damefronten:

– Det går dårlig der. Sånn er det når man er bonde fra Meråker.

SØKER DAME: Slik prøver Emil Iversens fanklubb å skaffe ham kjæreste. Foto: Skjermdump , Facebook

Innlegget har ikke vært ute i mer enn et døgn, men Iversen vasser allerede i tilbud. Godt over 800 folk har kommentert innlegget og «tagget» venner som de mener kunne passet langrennsprofilen.

– Det er helt vilt. Jeg får nesten ta det som en kompliment, sier en lattermild Iversen.

Fem kriterier

I Facebook-innlegget er det også ramset opp fem kriterier som må oppfylles for å kunne bli drømmedama hans. Selv er han ikke enig i alt:

1. Villig til å bo i Meråker. – Nei, det er ikke et must. Da begynner man å få veldig mange færre valg allerede, sier Iversen.

2. Habil på kjøkkenet. – Det stemmer bra. Det er et klart pluss.

3. Tålmodig. – Det er heller ikke øverst på listen.

4. Snill. – Ja, det kommer kanskje øverst.

5. Blid. – Det er også veldig viktig. Jeg verdsetter folk som er blide og snille, sier Iversen, som tidligere har beskrevet de virkelige kravene han har til drømmedama.

– Tror du at du kan finne kjærligheten takket være dette?

– Jeg har ikke mulighet til å kikke over kommentarene, men jeg er spent på hvordan de har tenkt til å følge opp dette. Men jeg er nok litt skeptisk, for det er kanskje ikke denne måten jeg i utgangspunktet satser på å finne meg dame på.

– Er du villig til å gi bort «snappen» din til en heldig vinner, slik det står i annonsen?

– Jeg har ikke lukket bruker på Snapchat, så den går det an å få tak i hvis man kikker litt.