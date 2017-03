Falla vant sprintcupen for andre året på rad

Maiken Caspersen Falla (26) er vinner av sprint-cupen i langrenn.

Falla vant nemlig sitt kvartfinaleheat og dermed er det umulig for svenske Stina Nilsson å ta inn sprint-dronningen - som også vant VM-gull.

– Maiken er best når det gjelder. Hun gjør alt riktig i denne kvartfinalen, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn på direkten.

Falla er klar for finalen i Quebec - til tross for at hun bare ble nummer fire i semifinaleheatet.

Bommet i Drammen

– Verdenscup-kula er hennes. Nå kan Maiken slippe nervøsiteten siden hun bommet i Drammen - og konsentrere seg om å vinne her i Quebec, sa hans kollega Jann Post.

Falla lå an til en sikker seier i årets sprintcup da hun overraskende ble slått ut allerede på prologen i Drammen. Hun har lurt voldsomt på hvordan det kunne skje, og til NRK sa hun torsdag:

– Jeg satte fram bindingen ett hakk, så jeg lurer på om jeg fikk litt dårlig glid på grunn av det.

Gull etter gull

Før Canada-sprinten var det 42 poeng mellom Falla og Nilsson. I prologen fredag ettermiddag ble Maiken Caspersen Falla nummer to og Stina Nilsson nummer fire.

Falla vant krystallkula for sprintrennene også sist vinter. Hun har gull fra både OL i Sotsji i 2014, Falun-VM i 2015 og Lahti-VM i 2017. I Sotsji og Lahti vant hun den individuelle sprinten, i Falun og Lahti vant hun teamsprint.

– Falla har muligheter til å gjøre det bra også sammenlagt i denne mini-Touren, sa Torgeir Bjørn på NRK-sendingen.

Samtlige norske jenter gikk videre fra prologen i Quebec. Marthe Kristoffersen, Kathrine Harsem og Ragnhild Haga ble alle utslått i kvartfinalen.

Maiken Caspersen Falla og Heidi Weng vant hvert sitt kvartfinaleheat. Marit Bjørgen og Ingvild Flugstad Østberg ble begge utslått i semifinalen. Østberg var involvert i et fall og var sjanseløs.

– Det er små marginer, men jeg er tross alt fornøyd, sa Bjørgen.

– Ida var nesten mest opptatt av å hindre meg, sa Østberg i NRK-intervju.

– Nå må jeg gå resten av helgen med tanke på verdenscupen totalt.

Lørdag er det fellesstart med innlagte spurten i Canada.

