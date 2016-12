Falla om sprintduell mot Østberg: – Jeg ble så stiv at det er flaut

DAVOS/OSLO (VG) OL-vinner Maiken Caspersen Falla (26) vant sprintfinalen – foran Ingvild Flugstad Østberg (26) – men hun var merkelig nok litt flau etterpå.

Hun fortalte om noe ingen så da han kjørte ned mot stadion.

– Jeg ga alt, og ble skikkelig stiv. I siste bakken nedover var jeg så stiv at det er helt flaut, sier Maiken Caspersen Falla.

Falla og Østberg holdt tett følge gjennom hele løpet, men over den siste bakketoppen satte Falla inn et rykk som ingen kunne matche. Dermed kunne hun seile inn til sin 13. verdenscupseier i rekken. Hennes første i Davos.



– Men de hadde fått litt melkesyre de andre også, så da var det helt greit, sier en lattermild Caspersen Falla.

I den røde trøya hun innehar som leder av sprintcupen, kom hun inn på oppløpet og holdt unna. Det var hun ikke sikker på at hun skulle klare da hun begynte spurten.

Hun mener selv hun har vokst som løper, og at hun derfor takler slike situasjoner bedre enn tidligere.

– Jeg vet jo at jeg har mye inne. Få scenarioer skremmer meg.

Bak ryggen hennes ble det en kamp om annenplassen. Der sørget Østberg for å henvise svenske Hanna Falk til tredjeplassen, og det ble dermed dobbelt norsk.



Hun smilte om mulig enda mer fornøyd enn Caspersen Falla. Med god grunn. Men annenplass kapret hun nok poeng i verdenscupen til å ta den gule ledertrøya fra Heidi Weng (røk ut i prologen). Det er første gang i karrieren hun leder sammenlagt.

– Det føles veldig bra, og jeg må nyte dette så lenge det varer. Jeg leder bare med ti poeng, og det kan holde lenge. Men jeg mener at det e Heidi (Weng) som tar den til slutt, sier Ingvild Flugstad Østberg.



VG LIVE: Slik var sprintfinalene

Tre norske i semi



Både Østberg, Falla og Mari Eide tok seg til semifinalen på dagens sprint uten altfor store problemer. Der møttes Falla og Østberg i det første heatet, og de to norske jentene fikk sylskarp svensk konkurranse på oppløpet.

Svenske Hanna Falk kom som et uvær, og i duell med Østberg var det den svenske jenta som fikk slengt foten først over målstreken.

De tre tok seg alle til finalen, og i heat nummer to ventet Mari Eide. Hun tok tidlig teten, men på slutten ble det litt for tøft. På oppløpet hadde hun tre jenter foran seg, og Eide greide ikke spurte dem i senk. Dermed ble det ingen finaleplass på henne.

Les også: Flugstad Østberg fikk Johaug-råd før seieren på 15 km

Falla og Østberg i finaleduell



Finalen besto dermed av følgende seks jenter: Maiken Caspersen Falla, Hanna Falk, Ingvild Flugstad Østberg, Jessica Diggins, Jonna Sundling og Natalie Matveeva.

Feltet ble liggende tett samlet i starten, før de to norske jentene tok teten. De greide ikke å riste av seg forfølgerne, men de holdt unna i den viktige siste rundingen før oppløpet. Svenske Hanna Falt var nærmest, men i en susende spurt gikk de to norske jentene først over målstreken – Falla foran Østberg.

Pallen ble dermed som følger: Maiken Caspersen Falla med Østberg på andre – og Hanna Falk på tredjeplass.

Weng og Nilsson røk



Kun tre norske jenter tok seg videre fra prologen på sprinten i dag. Falla, Østberg og Mari Eide gikk til finalene, mens Heidi Weng, Ragnhild Haga og Silje Øyre Slind måtte se på fra sidelinjen.

Det var imidlertid en overraskelse at Weng ikke greide å kvalifisere seg for finaleplass, det er tre år siden sist gang det skjedde. Hun var ikke den eneste kanonen som røk – en av verdens aller beste sprintere, Stina Nilsson, falt og greide dermed ikke å bli blant de 30 beste.

Les også: Weng: – Orker ikke følge med på Johaug-saken