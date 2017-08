Emil Iversen stålsetter seg for «40-dagerskrig»

SANDNES (VG) Trolig har aldri nåløyet vært trangere til å vise seg god nok for en OL-tropp i langrenn. Dermed gjør Emil Iversen (25) seg klar for krigføring i sporet fra første stavtak i november.

Riktignok uten tradisjonelle våpen, men med smurning, ski, kløkt, kapasitet og staver.

Størsteparten av distansetroppen skal være tatt ut like etter Tour de Ski. Vinduet fra verdenscupen starter i Kuusamo 24. november frem til klatringen i monsterbakken i Val di Fiemme 7. januar. Det er det eneste løperne har å vise seg frem på.

I løpet av det tidsrommet på drøyt 40 dager skal det gås 16 konkurranser.

– Alle rennene betyr så utrolig mye. Det er jo en av ulempene med å være norsk. Fra første stund i Kuusamo er det bare å gjøre seg klar til kamp. Det blir krig i Finland. Alt er viktig frem til Tour de Ski er over, vurderer Iversen.

– Det er jo også en duathlon (30 kilometer med skibytte) på Lillehammer. Du kan bli nummer seks i det rennet og bli skuffet fordi fire norske er foran. Det kan være nok til at du ikke er kvalifisert. Den konkurransen på Lillehammer blir som et mesterskapsrenn. Det er viktig for alle. Blir man nummer 40 der har skipet seilt, sier 25-åringen.

Tøff oppgave

Norges kvoter: Kuusamo-kvote: 10 løpere.

Lillehammer-kvote: 15 løpere.

Davos: 6 + Håvard Solås Taugbøl (Scan-cup vinner 2017) + evt den totale WC-lederen etter Lillehammer.

Toblach: 6 + Taugbøl (om det ikke har vært Scan-cup og det er ny mann) + evt den totale WC-lederen etter Davos.

Tour de Ski: 10 løpere.

OL: 9-12 løpere.

Det er over tre måneder til første verdenscuphelg denne vinteren, men allerede nå har landslagstrenerne og sjef Vidar Løfshus begynt å se på kriteriene for å få billett til OL i Pyeongchang. Emil Iversen bruker ordet «tøff» om oppgaven ledelsen står overfor før de leverer sin endelige innstilling til Olympiatoppen med sin herretropp langrenn i OL.

– Det blir ikke noen krig. Det blir tøffe løp. Og kvalikperioden blir de 40 dagene frem til Tour de Ski er over. Da har vi en ambisjon om å ta ut den første delen av laget. Så kommer jo NM og noen verdenscuprenn til. Deretter kommer sisteuttaket til OL, sier landslagstrener Tor-Arne Hetland til VG. Han sier verdenscuphelgen i Planica (20.-21. januar) blir siste sjanse – hovedsakelig for sprinterne – å vise seg frem.

15 mann er i allround- og sprinttroppen for herrer. Under Blinkfestivalen i Sandnes sist helg, snakket VG med både Anders Gløersen (satser gjennom egen klubb), Even Northug (Team Veidekke) og Chris Jespersen (Team Northug). De har alle en drøm om å reise til lekene på andre siden av kloden. Iversen trekker også frem Ola Vigen Hattestad, som kan være aktuell. I fjor var også Daniel Stock en løper som kjempet helt i toppen i enkelte renn.

LANDSLAGSSJEF: Vidar Løfshus. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

De som er best går OL

Bare der teller trenerne 19 mann som alle drømmer om OL-billett. Landslagstrener Tor-Arne Hetland sier at langrenn herrer sender et sted mellom ni og 12 løpere til Sør-Korea. Hvor mange er ennå ikke bestemt fordi langrennstroppen er en liten brikke i Norges totale OL-kvote. Hetland lover at løperne skal få informasjon så tidlig som mulig. I fjor ble kriteriene offentliggjort i oktober. Nå er et førsteutkast – som naturligvis skal bearbeides flere ganger - så godt som ferdig. Men:

– Det er ikke tvil om at de som har gjort det godt i Tour de Ski er klar for OL. De trenger tid til å hente seg inn igjen og legge inn en ny treningsperiode. Dette er ganske enkelt; De som er best går OL for Norge, sier Hetland og smiler, før han må innrømme:

– Det blir jo til syvende og sist vanskelig. Alle vil til verdenscup. Der går noen foran nesen på andre. Alle vil gå sin øvelse når de er på OL-laget. Så snapper noen plassen foran nesen på en. Det er hardt og brutalt. Det er derfor norsk langrenn er så bra, sier landslagstreneren, som trolig vil prioritere sine egne løpere i sesongstarten.

LANDSLAGSTRENER: Tor Arne Hetland. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

– Vi kunne jo tatt ut et lag allerede nå og sagt at «sånn blir det». Vi får la det gå noen skirenn først. Men det er en grunn til at noen utøvere er på elitelagene. Den tilliten skal de få. De skal få prøve seg på øvelsene de verdenscuphelgene de kan gå aller fortest i, sier han.

Emil Iversen er definitivt en som vet hvordan et mesterskap kan gå fra å ha full tillit til å ende i enorm skuffelse. Under Lahti-VM gikk han både sprint og lagsprint. Han falt i sin siste konkurranse. Deretter ble han ikke vurdert god nok for de resterende øvelsene.

– Du merket i vinter at det ble intenst og det ble murring. Det var nytt for meg og jeg ble nok vippet litt av pinnen. I ettertid ser jeg at de må gjøre en vurdering, ta noen valg og vet at trenerne vil lagets beste. For min del var det det første året jeg var med i diskusjonene. Jeg var med og så havnet jeg utenfor. Det var tøft en og god lærepenge, reflekterer Emil Iversen overfor VG.

