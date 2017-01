Eksperter overrasket over norsk taktikk etter svensk seier

OBERSTDORF/OSLO (VG) Det ble en høydramatisk 10 kilometer med skibytte for de norske jentene. Kun Heidi Weng nådde opp på pallen, mens Ingvild Flugstad Østberg tapte stort i sammendraget.

Østberg knakk nemlig staven i den aller siste motbakken og ble hektet av før det hele skulle avgjøres.

Dermed var det opp til Heidi Weng og Maiken Caspersen Falla å redde Norges ære i en høydramatisk avslutning. De kom begge til kort på oppløpet mot Stina Nilsson og Jessica Diggins. Weng ble nummer tre, mens Falla tok fjerdeplassen.

– Det er kjempekult å vinne min første distanseseier. Jeg har jo sagt at jeg vil bli like god på distanse som sprint, så det er kjempekult, sier en superblid Stina Nilsson til pressen i Oberstdorf.

Les også: Svensk kommentator savner Northug



Weng avviser taktikk-bom

Nilsson er fire sekunder foran Weng i sammendraget, og 12 sekunder foran Østberg. På spørsmål om hun kan vinne hele Tour de Ski, svarer Nilsson:

– Nei, det kan jeg ikke.

At det i det hele tatt ble ordentlig spennende og et stort felt som fulgte hverandre hele veien overrasket NRKs eksperter. Østberg ble til slutt bare nummer 13.

– Jeg er overrasket over at Heidi og Ingvild ikke prøver mer. Både klassiskdelen og nå også (under skøytedelen). De vil ikke forbi og nå kommer de andre opp i ryggen. Det er ikke fordel for de norske jentene med tanke touren sammenlagt også, uttalte Fredrik Aukland inn i den siste runden.

Les også: Østberg trenger tid for seg selv etter enorm nedtur



Saken fortsetter under videovinduet.



– Kanskje det var småtungt for begge



Også Torgeir Bjørn er overrasket over løpsutviklingen.

– Jeg har sett i mange damerenn at de norske setter fart fra første meter og så sprekker feltet opp. Det skjedde ikke i dag. Det var overraskende, sier Bjørn når VG ringer etter rennet.

Han mener publikum ble servert et sjeldent spennende fellesstartrenn i dameklassen, og mener det er positivt sånn sett.

– Men jeg er overrakset over at de norske ikke går mer jevnt tøft fra start. Løypene er ganske smale. Det er lettere å unngå uhell også hvis man har få løpere rundt seg. Det skal sies at det kan hende de ikke hadde så mye mer å kjøre med i dag. Kanskje det var småtungt for både Ingvild og Heidi.

– Synes du det var et svakt taktisk valg?

– Det er avhengig av hvordan de følte seg. Normalt sett er de så sterke at de skulle hektet av alle. Hadde de en tyngre dag så hadde de kanskje ikke noe alternativ, sier Bjørn.

Heidi Weng avviser at hun bommet med taktikken.

– Jeg hadde ikke «gå i fra»-tempoet. Jeg hadde mer enn nok med å holde følge. Så jeg er egentlig fornøyd med at jeg holdt såpass bra inn, sier Weng til pressen i solfylte Oberstdorf.



Weng kritiserte løypen



Resultatene i dag gjør uansett utslag i sammenlagtkampen. Stina Nilsson leder nå Tour de Ski fire sekunder foran Weng.

Ingvild Flugstad Østberg ledet før 10 kilometeren i Oberstdorf, men er nå nede på tredjeplass – 12,3 sekunder bak svensken.



– Det var mye rot og klabb og babb i løypa der. Det var veldig trangt. Jeg håper de gjør noe med det til en annen gang. Å gå klassisk er fint her, men det blir altfor trangt å gå duathlon. Ellers var det en vanskelig løype å gå frem i noe særlig. Man måtte i stedet roe ned og finne flyt i skigåingen, oppsummerer Weng overfor NRK.



Ingen klarte å sprenge feltet



Dagens 10 kilometer – med skibytte halvveis – skulle vise seg å bli jevnere enn vanlig. De norske sammenlagtfavorittene i Weng og Østberg, dro ikke opp tempoet nevneverdig, og det var et samlet felt som rundet nede på skistadion etter 2,5 kilometer.

De aller sterkeste løperne stakk imidlertid hodet frem ved ett passeringspunkt der det ble delt ut bonussekunder, men ellers klarte ingen å sprenge feltet før jentene nærmet seg målgang.

Mot mål knakk Østberg altså staven. Det var dermed opp til Weng å levere i spurten. Der kom hun til kort mot Nilsson og Diggins.

Resultatliste 10 km skiathlon:

1. Stina Nilsson, Sverige: 27:23,8

2. Jessica Diggins, USA: +0,2

3. Heidi Weng, Norge: +1,5

4. Maiken Caspersen Falla, Norge: +3,3

5. Sadie Bjornsen, USA: +8,1

Øvrige norske:

13. Ingvild Flugstad Østberg, Norge: +19,2

18. Kathrine Rolsted Harsem, Norge: +22,3

20. Lotta Udnes Weng, Norge: +26,0

22. Ragnhild Haga, Norge: +26,8

23. Silje Øyre Slind, Norge: +32,2