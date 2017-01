Ekspertens brutale beskjed til fire løpere: Vinn NM eller glem VM

FALUN (VG) Etter Emil Iversens toppresultat på sprinten i dag er de aller fleste ekspertene samstemte. Sprintlaget til Lahti-VM er så godt som spikret.

Nordtrønderen blir dermed den fjerde mannen i tillegg til Johannes Høsflot Klæbo, Finn Hågen Krogh, Sindre Bjørnestad Skar som trolig har kvalifisert seg til distansen som åpner mesterskapet i Finland.

– Jeg har ikke hørt noe, men jeg mener det ikke er noen tvil nå, sier Iversen om sitt eget kandidatur, til VG.

Dårlig følelse



Petter Northug er regjerende mester, mens en gruppe på fire mann bestående av Håvard Solås Taugbøl, Ola Vigen Hattestad, Pål Golberg og Eirik Brandsdal har vært med i uttaksracet inntil det siste.

For Brandsdal ble det en tung dag i Falun-sporet. Kjelsås-løperen fikk en sjelden sjanse i verdenscupen etter jul, men ble utslått i kvartfinalen.

– Jeg har ikke gode kort på hånden nå, for å si det mildt. Jeg sitter med en dårlig følelse, sier han til VG.

Må vinne NM



Dette har de levert i fire av fem uttaksrenn: Trolig kvalifisert: Emil Iversen: Davos: 5. plass. Toblach: Stilte ikke. Lahti: Stilte ikke. Falun: 2. plass. Johannes Høsflot Klæbo: Davos: Stilte ikke. Toblach: 3. plass. Lahti: 5. plass. Falun: 5. plass. Sindre Bjørnestad Skar: Davos: 3. plass. Toblach: 1. plass. Lahti: 3. plass. Falun: 3. plass. Finn Hågen Krogh: Davos: 2. plass. Toblach: Stilte ikke. Lahti: Stilte ikke. Falun: 8. plass. Utfordrere: Eirik Brandsdal: Davos: Niendeplass. Toblach: Stilte ikke. Lahti: 26. plass. Falun: 17. plass. Ola Vigen Hattestad: Davos: 8. plass. Toblach: Stilte ikke. Lahti: Stilte ikke. Falun: Ikke med. Håvard Solås Taugbøl: Davos: Stilte ikke. Toblach: 6. plass. Lahti: 9. plass. Falun: 7. plass. Pål Golberg: Davos: 13. plass. Toblach: 7. plass. Lahti: Ikke med. Falun: Ikke med.

NRK-ekspert Fredrik Aukland mener det nå nesten ikke er tvil lengre. Han begrunner det med at kvartetten, nå inkludert Emil Iversen, har levert topp tre-resultater internasjonalt i en skøytesprint denne sesongen.

– Det skal ekstremt mye til for å slå de da. Samtidig vet vi at typer som Brandsdal og Hattestad har prestert når det gjelder som mest tidligere. Det er et luksusproblem vi står ovenfor. Jeg mener du hvert fall må du vinne NM hvis det overhodet skal diskuteres opp mot topp tre i verdenscup, sier Aukland.

– Jeg mener at hvis en av de andre gutta der skal klare å komme med, så må de vinne NM, sier han til VG.

Må være tydelige



Han understreker også at landslagsledelsen nå bør kommunisere presist slik at det ikke blir grunnlag for diskusjon og bråk etter uttaket har kommet.

– De må få beskjed om de har en realistisk mulighet til å kvalifisere seg om de vinner NM.

– Jeg synes også at de løperne som står nærmest bør få klar beskjed om hva som gjelder slik at de slipper store diskusjoner, dersom en av de andre skulle vinne neste helg, sier Aukland.

Han får støtte av kollega i samme kanal, Torgeir Bjørn. Eksperten mener det eneste som kan lage krøll nå er hvis «utfordrergruppen» kan levere seier kommende uke.

Listen er redusert



SPRINTSJEF: Landslagstrener Arild Monsen. Foto: Therese Alice Sanne , VG

For sprinttrener Arild Monsen ble det en god dag i Sverige. Han vil hverken bekrefte eller avkrefte hvorvidt Emil Iversen er VM-klar allerede. Han vil poengtere at 25-åringen leverte en god søknad, men synes likevel det er på sin plass for den frittalende Meråker-gutten å stille på distansen i NM.

Monsen mener den beste måten å unngå de store diskusjonene er å kommunisere klart og tydelig slik man har gjort fra starten av. Nemlig at man vektlegger skøytesprintene i Toblach, Davos, Lahti, Falun og den i NM.

– Alle kan selvfølgelig gjøre sine vurderinger og lese resultatlistene. Nå er det noen som har styrket sitt kandidatur på veien og noen har svekket kandidaturet. Jeg vil ikke gi navn, men de aktuelle kandidatene var på ti mann. Vi er ikke der lengre. Det har blitt redusert, sier Monsen til VG.