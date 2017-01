Ekspert overrasket over Weng og Østbergs taktikk etter svensk seier

OBERSTDORF/OSLO (VG) Det ble en høydramatisk 10 kilometer med skibytte for de norske jentene. Kun Heidi Weng nådde opp på pallen, mens Ingvild Flugstad Østberg tapte stort i sammendraget.

Østberg knakk nemlig staven i den aller siste motbakken og ble hektet av før det hele skulle avgjøres.

Overrasket over taktikken



Dermed var det opp til Heidi Weng og Maiken Caspersen Falla å redde Norges ære i en høydramatisk avslutning. De kom begge til kort på oppløpet mot Stina Nilsson og Jessica Diggins. Weng ble nummer tre, mens Falla tok fjerdeplassen.

At det i det hele tatt ble ordentlig spennende og et stort felt som fulgte hverandre hele veien overrasket NRK-ekspert Fredrik Aukland.

– Jeg er overrasket over at Heidi og Ingvild ikke prøver mer. Både klassiskdelen og nå også (under skøytedelen). De vil ikke forbi og nå kommer de andre opp i ryggen. Det er ikke fordel for de norske jentene med tanke touren sammenlagt også, uttalte Aukland inn i den siste runden.

For resultatene i dag gjør utslag i sammenlagtkampen. Stina Nilsson leder nå Tour de Ski fire sekunder foran Weng. Ingvild Flugstad Østberg ledet før 10 kilometeren i Oberstdorf, men er nå nede på tredjeplass – 12,3 sekunder bak svensken.



Ingen klarte å sprenge feltet



Dagens 10 kilometer – med skibytte halvveis – skulle vise seg å bli jevnere enn vanlig. De norske sammenlagtfavorittene i Weng og Østberg, dro ikke opp tempoet nevneverdig, og det var et samlet felt som rundet nede på skistadion etter 2,5 kilometer.

De aller sterkeste løperne stakk imidlertid hodet frem ved ett passeringspunkt der det ble delt ut bonussekunder, men ellers klarte ingen å sprenge feltet før jentene nærmet seg målgang.

Mot mål knakk Østberg altså staven. Det var dermed opp til Weng å levere i spurten. Der kom hun til kort mot Nilsson og Diggins.