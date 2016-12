Heidi Weng (25) har gjennom første halvdel av sesongen vist at hun behersker absolutt alle typer skirenn. Men noen ankerrolle på et stafettlag i fremtiden vil hun ikke ha. Det skyldes mangel på selvtillit, ifølge ekspertene.

«Nei, ikke når det gjelder» svarte Weng – verdens beste langrennsløper for tiden – på NRKs spørsmål om en sisteetappe fristet til gjentagelse.

25-åringen fikk ankerjobben på den avsluttende stafetten under verdenscuphelgen i La Clusaz. Marit Bjørgen ble henvist til annenetappen.

Bakgrunn: Weng nekter å være ankeralternativ når det virkelig gjelder

– Beste avslutteren



STERK NORSK HELG: Vidar Løfshus kunne smile etter at Norge vant begge stafettene i Frankrike i helgen. Her er han avbildet i forbindelse med et VG-intervju under touren i Canada sist sesong. Foto: Thor-erik Claussen , VG

Neste gang Weng blir spurt om å gjøre den samme jobben kan være i dagene før 2. mars 2017. Det er datoen hvor stafett står på programmet under VM i Lahti.

– Per i dag mener vi at Heidi er den beste avslutteren. Så må hun være komfortabel med det selv. Hun har blitt veldig sterk, sier landslagssjef Vidar Løfshus til VG.

Weng fortalte samme kanal at hun ikke syntes ankerjobben var noe skummel søndag fordi hun slapp et spurtoppgjør. Da hadde hun akkurat gjennomført en parademarsj av en etappe i de franske løypene etter et glitrende stykke forarbeid av Ingvild Flugstad Østberg, Marit Bjørgen og Ragnhild Haga.

Neste stafett i verdenscupen for de norske jentene kommer i Ulrichehamn i Sverige i januar. Det er kun to uker etter Tour de Ski. Det er ikke sikkert Heidi Weng går den konkurransen.

Har du fått med deg? Norsk herreseier på stafetten: – Martin skuffet oss litt i dag

– Har ikke super selvtillit



EKSPERT: Torgeir Bjørn følger langrenn tett i NRKs kommentatorbu. Her er han fra en VG-reportasje i 2011. Foto: Geir Olsen , VG

NRK-ekspert Torgeir Bjørn må trekke på smilebåndet når han hører skistjernens uttalelser.

– Hun har nok ikke sånn super selvtillit selv om det gikk bra på stafetten, sier han til VG.

– Men hvis ikke denne sesongen, med de resultatene hun har, når skal hun da ta den ankerrollen?

– Du kan si det på en annen måte: Det tar tid før man skjønner hvor man god man er, sier Bjørn.

– Det er hennes utfordring?

– Det handler om å gå sånne etapper og bli trygg på det. Så blir det gradvis lettere neste gang. Heidi har alle forutsetninger fysisk, teknisk og taktisk til å klare en sånn etappe, sier NRK-eksperten.

Da Weng smilte og tok imot hyllesten på oppløpet satte hun også punktum for det som har vært en fantastisk første halvdel av en sesong. Hun tar juleferie som verdens beste langrennsløper på kvinnesiden.

Gjennom pallplasseringer i både sprint- og distanserenn har jenta fra Enebakk vist at hun mestrer alt. At hun også tok innersvingen på kanoner som Flugstad Østberg, Bjørgen og svenske Stina Nilsson på lørdagens fellesstart viser at Weng er enda mer komplett enn noen gang.

Les også: Weng med knockout på Bjørgen – misfornøyd med «premien»

Vil overtale Weng



Landslagssjef Vidar Løfshus må også flire når han får høre Wengs uttalelser etter rennet.

– Det handler om selvtillit. Når hun får gått enda flere skirenn utover i sesongen og har flere «skalper i beltet» så kommer det til å gå bedre, sier han.

Løfshus tror «så absolutt» at Weng vil være rustet for en ankerrolle om to drøye måneder og han mener bestemt overfor VG at eleven blir lettere å overtale når hun får fordøyd stafettopplevelsen fra søndag.

Skulle det skje blir det slutten på Marit Bjørgens viktige rolle i stafetter. 36-åringen har vunnet mange stafettgull som Norges ankerkvinne. Søndag fikk hun en uvant rolle på Norges andre etappe i klassisk stil.

– For det første må man ha de fire som er i form og som er best der og da. Nå føler jeg absolutt at Heidi og Ingvild er sterkere i en spurt enn meg. For meg var det greit å gå den andre etappen. Så får vi se hvordan det utvikler seg utover vinteren, sier Marit Bjørgen til VG.

Har du fått med deg? Weng: – Orker ikke følge med på Johaug-saken

Tror konkurrentene blir usikre



Ingvild Flugstad Østberg forteller at Bjørgen takler det helt fint å ikke få den gjeve jobben, men mener samtidig at det er noe veldig positivt ved at det norske laget har flere strenger å spille på.

– Så lurer de andre på vi gjør nå (inn mot VM). Det blir litt luring. Det er greit å gjøre de usikre på hvordan de skal sette opp laget, sier hun til VG.

Gjøvik-jenta kaller det et luksusproblem som landslagsledelsen står overfor de neste månedene.

– Det er mange av oss, i hvert fall tre, som kan gå en sånn sisteetappe. Det er ikke bare-bare å sette opp et lag, sier hun.