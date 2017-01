FALUN (VG) NRK-ekspert Torgeir Bjørn ser at veien mot mesterskapsform kan virke lang for Petter Northug (31), men ber om at alle tanker om VM-vraking glemmes.

– Det ser vanskeligere ut nå enn noen gang før med bare én måned igjen til VM. Men det er ikke håpløst. Han får de rennene han skal ha og noen til før Lahti. Da skal man ikke utelukke at han er på topp i VM. Derfor må han med i en tropp for å bruke ham fritt, sier Bjørn til VG.

Mangler toppresultater



Diskusjonen hvorvidt Northug kunne bli vraket fra Norges 12-mannstropp til VM i Lahti ble brått aktuelt da Northug slet i sitt konkurransecomeback denne helgen. Han ble raskt hektet av teten og gikk i mål til en 31. plass.

Det var tre minutter opp til Emil Iversen som vant. Returen til verdenscupsirkuset etter åtte uker på sidelinjen imponerte ikke landslagstrener Tor-Arne Hetland.

– Petter vet jo selv at med innsats som dette så tror heller ikke han på flaks i et mesterskap. Han må forberede seg på det han vet han skal gå. Han må vise at han responderer ordentlig og «smeller i taket» formmessig. Det er Petter Northug vi snakker om. Han har gjort fantastiske ting tidligere, ut av ingenting, sier Hetland.

Landslagstreneren fortalte at veldig mange løpere aktuelle for en VM-tropp – med unntak av Petter Northug – har en topp fem-plassering i verdenscup i løpet av denne sesongen.

Før 30 kilometeren denne helgen har Northug notert seg for en niende- og 51. plass fra konkurransene i Lillehammer i desember.

– Historien trumfer alt



Derfor kommuniserte altså landslagsledelsen at det var en åpning for at Northug kan bli funnet for lett for en VM-tropp bestående av 12 mann.

Hetland mener Northug nå må konsentrere seg om distansene han vet han skal gå og er automatisk kvalifisert for. Som regjerende mester skal han uansett stille opp på sprint og femmil.

For NRK-ekspert Bjørn er saken imidlertid veldig enkel. Han mener landslagsledelsen ikke må glemme at Northug er den eneste med individuelle gull i et distanserenn siden Oddbjørn Hjelmeset gikk til topps på 50 kilometeren i Sapporo-VM for ti år siden.

– At Northug har klart det trumfer alt. Uansett. Det er plass til en sånn mann i en 12-mannstropp. Han har holdt Norge «inne i leken» på egenhånd. Det er stor sannsynlighet for at Sundby vinner individuelt gull nå, men historien viser at det er hardt å vinne individuelt gull. Det er noen få som står frem i mesterskap, og Northug har vist det mange ganger, sier Bjørn.

Vil gi beskjed selv



Northug bedyret søndag at han var på bedringens vei. Han sa rett ut at han ikke følte seg hundre prosent trygg på å bli tatt ut i VM-troppen. Det han var trygg på var formen under mesterskapet.

At Hetland er såpass usikker som han er gjør at Northug vet at han må overbevise. Allerede til helgen.

– Neste lørdag blir så klart viktig. For meg og alle andre enn Martin (Sundby). Det har aldri vært så mye krig om plassene til et VM-lag til en duathlon (skibytte-øvelsen) som det er nå, sier Northug.

– Har du fått beskjed om hva du må prestere? ville en journalist vite.

– Det er bedre at jeg kommer i god form og så sier jeg til landslagsledelsen hva jeg bør gå, sier Northug.