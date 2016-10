Eks-justisminister Anne Holt mener drapsmenn har bedre rettsvern enn Johaug

Tidligere justisminister Anne Holt er bekymret over rettssikkerheten for Therese Johaug og andre dopingtatte.

Hun mener at både drapsmenn og sedelighetsforbrytere har bedre rettsvern enn det dopingtatte Therese Johaug nå opplever.

FORFATTER: Anne Holt. Foto: Jo Michael

Den kjente krimforfatteren er redd for at jakten på doperne har sporet av og setter spørsmålstegn ved regelverket.

– Det bør være et regelverk som sørger for at ikke den dypeste urett kan begås i lovens navn, sier Anne Holt – og understreker at hun forutsetter at Therese Johaugs versjon om dopingen er den rette.

– Therese Johaug skal behandles etter gjeldende regler, og det er selvsagt alvorlig for henne, sier Holt, og legger til et klart men:

– Denne saken illustrerer hvordan den i utgangspunktet prisverdige jakten på jukserne har fortrengt prinsippet som for eksempel gjelder for drapsmenn og sedelighetsforbrytere: det er bedre at ti skyldige går fri enn at én uskyldig blir dømt.

Så sier hun, som et understatement:

– Jeg synes kanskje Johaugs eventuelle brøde er en tanke mindre klanderverdig, for å si det slik.

Anne Holt mener det er skremmende at en salve for leppene skal kunne ruinere omdømme, karriere og fremtid for en toppidrettsutøver.

Forfatteren mener at folk må ha to tanker i hodet samtidig:

– For det første er spørsmålet om Therese Johaug har forbrutt seg mot regelverket, og hvilke konsekvenser det skal få. Den saken virker ikke særlig komplisert.

– Men for det andre må man se på spørsmålet: blir dette resultatet rimelig?

– Er jakten på jukserne nå gått så langt at vi lar babyer ganske smertefullt forsvinne med badevannet, spør Anne Holt – og stiller også et tredje spørsmål – om Norges Skiforbunds rolle:

– Når så åpenbart ikke-prestasjonsfremmende og «trivielle» feil kan få så enorme og ødeleggende konsekvenser, hvordan kan det være mulig for Skiforbundet (og andre) ikke å se dette som en katastrofal systemfeil?

Anne Holt understreker at hun mener kampen mot doping er viktig, og toppidrettsutøvere skal være rene. Men hun sier at WADA-reglene synes rigide.

– Når Therese Johaug har stolt fullt og helt på legen sin og likevel kan få en streng straff, så er det åpenbart at dette kan slå dønn urettferdig ut. Slik regelverket er i dag ville Therese Johaug heller ikke frikjennes selv om både hun og legen hadde klarert at den var i tråd med WADAs liste – dersom noen hadde byttet om innholdet. Og det gjelder faktisk også om Johaug kunne bevise sabotasjen.

– Uansett ville det bare lede til bortfall av straff, ikke frifinnelse.

Anne Holt understreker at hun ser på kampen mot doping som en kamp om idrettens sjel, men er likevel sterkt kritisk til regelverket i dag – når hun ser Johaug-saken.

– Johaug står overfor en marerittaktig situasjon som burde få toppidrettsutøvere flest til å sove svært dårlig.

Påtalenemnda har valgt å suspendere Therese Johaug i to måneder, og nemndleder Anstein Gjengedal har tidligere uttalt at de mener skiløperen ikke er uten skyld.

– Vi mener hun er å bebreide for å ikke undersøke hva hun inntok i kroppen da hun brukte denne salven, har han uttalt.