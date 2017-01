Maksim Vylegzjanin (34) er midlertidig utestengt fra skiløypa. Likevel var han med i et russisk republikk-mesterskap både sist helg og helgen før. Ifølge FIS har han ikke lov til å være med i renn organisert av det russiske skiforbundet.

Verdensmesteren fra Falun er én av seks russiske langrennsløpere som er midlertidig utestengt fra idretten som følge av McLaren-rapportens avsløring om fiksing og triksing med dopingprøver.

Derfor var han ikke med i Tour de Ski, som ble vunnet av landsmannen Sergej Ustjugov.

Nå viser det seg at Maksin Vylegzjanin har gått to distanser – og vunnet – i mesterskapet for republikken Udmurtija, som ligger i Ural-fjellene.

Den 7. januar vant han 15 km og den 14 . januar skiathlon, melder den russiske skinettsiden SkiRun.ru, som også har faksimile av resultatlistene.

– Det ble fortalt meg at Udmurtija-mesterskapet ikke sto på terminlisten til FIS, sier Vylegzjanin selv ifølge nyhetsbyrået Tass.

– Før mesterskapet var jeg i kontakt med Jelena Välbe og Vjatsjeslav Vedenin om dette. Det er ikke noe hyggelig at dette spørsmålet nå kommer fram. Folk må forstå at jeg må konkurrere om jeg skal holde formen.

Skipresident Jelena Välbe mener heller ikke at Vylegzjanin har gjort noe ulovlig:

– Maksim har ikke lov til å være med i internasjonale konkurranser under FIS, men han har lov til å trene og disse konkurransene hadde ikke noe med FIS å gjøre, sier Välbe til Tass.

FIS bekreftet i en pressemelding lille nyttårsaften at seks russere var utestengt midlertidig. Russerne er suspendert etter mistanke om brudd på dopingreglene under Sotsji-OL i 2014.

Avgjørelsen omfatter følgende skiløpere: Jevgenij Belov, Julija Ivanova, Aleksandr Legkov, Jevgenija Sjapovalova, Aleksej Petukhov og Maksim Vylegzjanin.

– Begrunnelsen til panelet vil bli formidlet videre til utøverne i løpet av kort tid. Som en konsekvens av avgjørelsen kan ikke utøverne delta i konkurranser eller aktiviteter i regi av det russiske laget, skrev FIS i pressemeldingen.

Pressetjenesten i FIS opplyser følgende til Tass:

– Ifølge paragraf 10.12 i FIS' antidopingregler heter det klart at en idrettsutøver ikke kan delta i konkurranser i regi av FIS, de nasjonale skiforbundene, klubber og lignende.

Dette skulle tyde på at Maksim Vylegzjanin klart har brutt FIS-reglene.

– FIS jobber nå med det russiske skiforbundet med at reglene blir riktig forstått, heter det i uttalelsen fra FIS til nyhetsbyrået Tass.