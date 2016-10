– Dopingtatte har dårligere rettsvern enn narkomane

Narkomane og alkoholikere har bedre rettsvern enn de som blir tatt i doping

Det mener Paul Ruijsenaars, sosialpsykolog og tidligere nederlandsk landslagsspiller i basketball.

Når VG ber ham kommentere Johaug-saken, sier Ruijsenaars:

– Vi har lover som beskytter narkomane og alkoholikere. De kan forsvare seg foran en uavhengig jury, som ikke lager sine egne lover. Og formildende forhold blir tatt med i betraktningen.

KRITISK: Paul Ruijsenaars. Foto: Privat

Gått for langt

Nederlenderen har engasjert seg i over 20 år for dopingtatte utøveres rettigheter – gjennom artikler, foredrag og ligende. Og han har selv jobbet med narkomane.

Les også: Johaugs lillebror: - Vi skal komme styrket ut av dette.

– Jeg mener at det har gått for langt, sier Ruijsenaars, og stiller følgende retoriske spørsmål:

– Er det bedre at noen juksere ikke blir tatt – enn at uskyldige blir dømt for doping?

– Dette er et fundamentalt spørsmål. Jeg er sterkt for å behandle idrettsfolk som normale borgere; samme rettigheter, samme forpliktelser. Og når det gjelder juks.

Ruijsenaars går så langt som å kalle det internasjonale antidoping-organet WADA en inkvisisjon. Han mener at toppidrettsfolk ikke har vanlig rettsvern.

Kommentar: Utøveravtalen kan dempe straffen

– Vi skal ikke akseptere bevisst juks. Men når er juks juks, spør Ruijsenaars.

Hvem passer på hvem?

Han hevder å ha bevis for at det gjøres mye dårlig jobb i dopinglaboratoriene, og at derfor flere laboratorier har vært stengt de siste årene.

– Er lab-rapporten på Johaug offentliggjort? Er hun like positiv som Contador, som hadde 0,00000000005 gram clenbuterol?

Nederlenderen mener at juks er når folk bruker prestasjonsfremmende midler.

– Det er for eksempel aldri bevist at Sjarapovas meldonium er prestasjonsfremmende. Så der er det trolig WADA, som skal beskytte den “gode” sporten, som jukser mener Ruijsenaars.

Fått med deg? Svensk forfatter: Forskrekkelig at en ærlig tabbe skal kaste skygge over Johaugs karriere

– Hvem passer på dem som skal beskytte sporten, spør han.

Nederlenderen mener det er en svakhet at WADA er både politimann og dommer på samme tid.

– De lager sine egne regler og sine egne straffer. De setter stoffer på forbudslisten som aldri har blitt bevist at har prestasjonsfremmende virkning, mener Ruijsenaars.

Han kritiserer også at regjeringer aksepterer dette, og at regjeringene til og med støtter denne organisasjonen.

Kontroversiell

Ruijsenaars meninger er naturlig nok kontroversielle. Blant annet har den tidligere WADA-sjefen Dick Pound sagt at det er skivebom av Ruijsenaars å kritisere dopinglovverket.

– Idretten har sine spilleregler. Og det er så enkelt som at hvis du ikke vil spille etter de reglene, så kan du la være, har Pound sagt.

– Jeg mener bestemt at utøvernes interesser er godt ivaretatt. De er representerte i WADA-styret, har Pound uttalt.