Dommen fra legen: Hjerteflimmer årsak til Kalla-kollapsen

Charlotte Kalla (29) kollapset under verdenscuppremieren i finske Ruka. Nå har legen konstatert hvorfor.

– Charlotte Kalla kollapset i verdenscuppremieren i Ruka på grunn av hjerteflimmer, opplyser legen Per «Pliggen» Andersson, ifølge Aftonbladet.

Verdenscupstarten ble ingen god opplevelse for den svenske langrennsløperen. På ti kilometer klassisk kollapset hun, og karret seg i mål til en 75.plass – fire minutter bak vinneren Marit Bjørgen.

Les også: Kowalczyks reaksjon på mulig Johaug-straff

De medisinske undersøkelsene viser ingen tegn til at Kalla er i noen form for fare, og hun kan fortsette å trene og konkurrere på internasjonalt nivå.

– Etter undersøkelsene har Charlotte vist gode verdier på alt vi har undersøkt, forteller Andersson i en pressemelding.

Kalla er lettet etter å ha fått vite hva som var i veien.

– Jeg føler meg bra, og er glad for at undersøkelsene vise at jeg ikke er syk på noen måte. Nå legger jeg dette bak meg og ser fremover. Men det var et sjokk, fortalte hun.