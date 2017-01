Disse langrennsherrene er «VM-klare»

GULLFAVORITT: Martin Johnsrud Sundby (t.h.) er en av de aller største gullfavorittene i VM i Lahti. Her klapper han for Johannes Høflot Klæbo etter at sesongens komet ble nummer to under minitouren i Lillehammer. Klæbo blir VM-debutant i Lahti.

Foto: Terje Pedersen

NTB scanpix