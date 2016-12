Dette er grunnen til at Weng var sykt nervøs før start

LILLEHAMMER/OSLO (VG) Heidi Weng (25) hadde så mye familie tilstede at hun satte ny rekord i nerver - hele familien til kjæresten var også på plass for å heie.

Og her ramser Weng opp for VG hvem som var på stadion og heiet på henne i dag: Mormor, bestefar, mamma, pappa, kjæresten, moren og faren hans, onkelen hans, broren hans, pluss kona og ungen.



Og med den heiagjengen på plass, så ble Weng ekstremt nervøs og tilsvarende glad da hun vant sprinten i Lillehammer.

– Hele publikum heiet på meg, sier Weng og ler.

Weng bekreftet i juli at hun og tidligere Anno-deltaker Kjetil Nygaard er et par.

Helt rått



Hun mener verdenscupseiren i klassisk sprint er hennes største prestasjon i karrieren. Dermed ble hun litt rørt av egen innsats.

– Jeg var veldig fornøyd. Jeg har kanskje aldri hatt helt troen i sprint før. Jeg tar dumme valg, eller klarer ikke være med inn til slutt. I dag følte jeg meg veldig bra på oppløpet. Jeg har av en eller annen grunn blitt veldig god til å stake og jeg hadde så gode ski. Det var rått egentlig, sier Weng til VG.

Det var Weng mot Ingvild Flugstad Østberg, Maiken Caspersen Falla, Anna Svendsen, Yulia Belorukova og Hanna Falk i finalen.

Yulia Beloruokova så sterk ut i både kvartfinalen og semifinalen, men falt av fra første sekund og havnet langt bak etter at både Weng og Falla kjørte hardt fra start.

Speaker «lurte» Weng.



Til slutt handlet det om to norske, og ei svensk:

Heidi Weng, Maiken Caspersen Falla og Hanna Falk.

– Speaker snakket så mye om Hanna Falk, så da tenkte jeg: Jeg er på pallen, jeg er fornøyd med det og. Da jeg så at jeg vant, så er det kanskje det råeste jeg har opplevd i hele karrieren min, sier Weng til VG.



Og nå viser Weng så gode takter at hun nesten må håpe at hun ikke er så god - allerede nå.



– Jeg håper jeg ikke er i form nå, for det har jeg ikke lyst til å være, sier Weng.



Eksen gratulerte



Da damene var på vei ut av pressesenteret etter pressekonferansen, så var de tre beste herrene på fredagens sprint på vei inn.

– Gratulerer, sa landslagskollega og eks-kjæreste Emil Iversen til Heidi Weng. Iversen ble nummer to i herreklassen, bare slått av Calle Halvfarsson.

Etter noen minutter hvile hadde hun fått tilbake pusten.

– Jeg begynner nesten å gråte! Jeg skjønte ikke helt hva som skjedde på slutten, men jeg følte meg i god form og kjente at jeg var først på oppløpet¨. Det var helt sinnsykt - jeg ble nesten for glad, sa Weng med et stort smil rundt munnen til NRK.

– Jeg har nesten ikke trent sprint engang. Kanskje det er det som er oppskriften, fortsatt en lattermild vinner.

Falla var noe mer skuffet etter målgang.

– Jeg surra mye i både kvartfinalen og semifinalen. Etter at jeg kom meg til finalen som Lucky Looser bestemte jeg meg for å ligge først slik at jeg ikke havnet i noe uhell. Da ville jeg enten ende som nummer en eller to. I dag endte det med andreplass, sa Falla til NRK.

Hanna Falk endte som nummer tre. Svensken tok dermed sin første pallplass i verdenscupen siden 2011.

Weng er nå den eneste langrennsløperen som har vært på pallen i samtlige verdenscuprenn denne sesongen.

Dramatisk åpning

Det var dramatikk allerede i den første kvartfinalen.

Stina Nilsson knakk staven i en kollisjon med Maiken Caspersen Falla rett før målgang. Svensken kom seg ikke videre fra det andre kvartfinaleheatet, og etter målgang var Nilsson naturlig nok skuffet.

– Det er veldig trist. Jeg følte meg bra, sa Nilsson pressesonen etter målgang.

– Jeg er sint. Men jeg er ikke sint på Maiken, fortsatte 23-åringen.

Falla mente det hele var et uhell.

– Hun kjørte inn i meg, da, sa Falla til Roar Hjelmeseth, da hun gikk forbi pressesonen før hennes semifinaleheat.

Etter en god prolog var det duket for både Heidi Weng, Marit Bjørgen og Justyna Kowalczyk i samme kvartfinaleheat. Der ble de norske damene for sterke for polakken, som kom på tredjeplass i heatet og røk ut allerede i kvartfinalen.