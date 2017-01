Den store «monsterbakke»-guiden: Sundby raskere enn Ustjugov i fjor

VAL DI FIEMME (VG) Ustjugov eller Sundby? Nilsson eller Weng? VG har sett på klatretidene til årets Tour de Ski-favoritter.

– For første gang kan det bli et spurtoppgjør i Tour de Ski-finalen, sier Norges landslagssjef Vidar Løfshus og tenker på den svensk-norske duellen mellom Stina Nilsson og Heidi Weng.

I fjor var forskjellen enorm mellom Weng og Nilsson opp monsterbakken i Val di Fiemme. Klatretiden til Weng var over fire minutter bedre enn Nilssons, og da snakker vi altså bare om de siste knappe fire kilometerne.

– Stina var ikke i toppform i store deler av sesongen i fjor. Det gikk jevnt over dårlig på alle distanserenn. I år har hun gjort en god treningsjobb, og virker stabil på distanse. Det blir ikke så mye i år, lover Sveriges norske trener Ole Morten Iversen.

Martin Johnsrud Sundby får en vanvittig oppgave når han skal ta inn ett minutt og 12 sekunder på Sergej Ustjugov – på ni kilometer.

– Jeg går for seieren, så får det enten ljome i fjellene når jeg sprekker, eller så går det, sier Sundby – et drøyt døgn etter at han hadde gitt opp å vinne Tour de Ski.

– Kan blir psyket ut

Sundby var 19,1 sekunder raskere enn russeren opp slalåmbakken i fjor.

– Jeg håper selvfølgelig på vår mann, men Sundby blir veldig farlig, sier den russiske teamsjefen Jurij Tsjarkovskij når VG spør.

– Jeg må gjøre et fantastisk løp, og så er jeg nok også avhengig av at Sergej har en dårlig dag. På en middels dag skal han klare å holde unna, mener Sundby.

Russlands trener Markus Cramer har hele tiden sagt at han tror Ustjugov trenger mer enn ett minutts forsprang på Sundby før den siste etappen.

– Det som er spesielt med den bakken er at man kan ha en god ledelse, og likevel føles de andre veldig nærme. Jeg vet alt om det: Å kikke seg nedover og se «jøss, er han der?». Da kan man bli litt psyket ut. Jeg håper han blir det, sier Sundby.

– Tour de Ski er et helt eget konsept og viktig for sporten. Jeg synes den spektakulære avslutningen er noe som gjør dette annerledes enn verdenscupen. Jeg synes det er bra, sier Sveriges landslagssjef Rikard Grip til VG.

Selvfølgelig spiller også vekten inn. Jo lettere du er, jo mindre har du å dra opp bakken – så enkelt er det!

– Vi vet at det er noen som er veldig gode i bakken, men ellers er det dagsform, ski og så mange faktorer som spiller inn at det ikke går an å gjøre noen «tidsstudier» på forhånd. Det er helt håpløst, sier Norges landslagssjef Vidar Løfshus.

Så hva sier resultatene fra i fjor? VG har sett på klatretidene, altså tiden som brukes opp selve bakken, til årets sterkeste kandidater.

Stillingen, kvinner 2017:

1. Stina Nilsson

2. Heidi Weng (+ 19,2 sek)

3. Krista Pärmäkoski (+ 53,9 sek)

4. Ingvild Flugstad Østberg (+ 1 min og 23,3 sek)

5. Jessica Diggins (+ 1 min og 56,5 sek)

Klatretid 2016:

3. Weng 19.37,3

13. Pärmäkoski 20.52,2 (+ 1 min og 14,9 sek)

16. Diggins 21.17,7 (1 min og 40,4 sek)

18. Østberg 21.21,6 (+ 1 min og 44,3 sek)

40. Nilsson 23,40,5 (+ 4 min og 3,2 sek)

(Raskest: Therese Johaug: 18.46,6)

Stillingen, herrer 2017:

1. Sergej Ustjugov

2. Martin Johnsrud Sundby (+ 1 min og 11,9 sek)

3. Dario Cologna (+ 2 min og 4,1 sek)

4. Matti Heikkinen (+2 min og 32,9 sek)

5. Maurice Manificat ( 2 min og 34,6 sek)

Klatretid 2016:

1. Heikkinen 16.47,2

4. Sundby 17.10,4 (+23,2 sek)

12. Ustjugov 17.29,5 (+ 42,3 sek)

13. Manificat 17.30,1 (+42,9 sek)

Cologna brøt fjorårets tour før den siste etappen.