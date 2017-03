Dahl vant Vasaloppet etter spurtdrama: – Det er et mirakel

John Kristian Dahl (35) skadet seg på trening torsdag, og hadde så vondt at han var forberedt på at han ville bli nødt til å bryte Vasaloppet. I stedet endte han med å vinne hele løpet.

– Det er det verste jeg har sett, utbrøt NRK-kommentator Petter Skinstad etter at tetgruppen hadde krysset målstreken etter et oppløp det luktet svidd av.

Dahl kunne nesten ikke tro det var sant da han sto med laurbærkransen om halsen og kunne konstatere at han hadde vunnet, bare tre dager etter at han pådro seg kink i ryggen.

– Det er et mirakel. Vi har gjort alt vi kunne for at jeg skulle komme meg på start, og en del vi ikke kunne også, sier Dahl til NRK.

– Helt utmattet på start



På torsdag morgen pådro Dahl seg ryggskaden under en treningsøkt. Han forteller at han ikke greide å løfte hendene over hodet etter hendelsen, og først i går greide han å utføre en hverdagslig handling som å vaske håret sitt.

35-åringen klarte ikke å gå på ski på fredag, og han hadde på forhånd varslet at han kunne komme til å bryte tidlig.

I stedet hang han godt med gjennom hele løpet, selv om han ved flere anledninger var et stykke bak teten og nærmest avskrevet. Men på slutten var Dahl der han skulle være, og det dro seg mot en thriller av de sjeldne på oppløpet.

Sju løpere spurtet det de var gode om, og helt inne ved gjerdet kom Dahl i en enorm fart. Like før målstreken slang han fram beinet, og det holdt akkurat. 35-åringen ble seierherre i årets Vasalopp.

Etter å ha gått i mål ble han liggende nede i full strekk

– For to dager siden klarte jeg ikke gå på ski. Jeg var slutt i armene i dag. Jeg var helt utmattet på start, sier Dahl, som går for Team United Bakeries.

Det ble rett og slett trippelt norsk i Vasaloppet i dag, bak Dahl tok Andreas Nygaard andreplassen. Stian Hoelgaard ble nummer tre.

Tredje triumf



John Kristian Dahl vant Vasaloppet også i fjor, samt i 2014. Dagens triumf ble altså hans tredje seier. Det kunne ikke skjedd på mer spennende vis - arrangøren måtte faktisk fram med målfoto-verktøyet for å endelig slå fast vinneren.

– Jeg hadde avskrevet alt. For meg var det en seier bare å stå på start, sier Dahl.

Han fortalte om et løp hvor han var spent i ryggen hele veien, og der kroppen knapt hang med på notene.

– Jeg hang med hodet og greide nesten ikke se opp. Men noen ganger er det viljen som trumfer, og det skjedde i dag, sier han.

PS! Brita Norgren Johansson vant kvinneklassen i Vasaloppet med soleklar margin. Hun var ett minutt og 37 sekunder foran Astrid Øyre Slind på andreplass.