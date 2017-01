Caspersen Falla tapte spurtdrama mot russer og svenske

For andre dag på rad måtte Maiken Caspersen Falla (26) se seg spurtslått av russiske Natalia Matveeva (30). Hun ble også slått av en svenske på oppløpet.

I går måtte hun nemlig se seg slått av Matveeva på den individuelle sprinten.

I dag fikk hun en alle tiders mulighet til å revansjere den bitre andreplassen da hun sammen med Astrid Uhrenholdt Jacobsen utgjorde Norges lagsprintduo i italienske Toblach.

Men spurten sitter åpenbart ikke helt fem uker før VM.

På oppløpet ble hun slått med 11 hundredeler av russeren. Mellom de to snek også svenske Hanna Falk seg inn og sikret Sverige andreplassen.

– To russiske seiere på to dager i kvinneklassen. Det er oppsiktsvekkende, sa NRK-kommentator Jann Post.

– Selv med alt som har skjedd i russisk langrenn, så preger de toppen, la Fredrik Aukland til.



Vekslingstrøbbel



Falla ledet ut på sin ankeretappe på søndagens lagsprint etter at Astrid Uhrenholdt Jacobsen hadde gjort et strålende forarbeid på etappen i forkant. De to hadde slitt med vekslingstrøbbel de to første rundene, men var oppskriftsmessig i teten på de to aller siste av total seks etapper.

Ankerkvinne Falla ble til og med vekslet ut med god margin på rivalene. Etter hvert skulle både Falk og Matveeva kjøre henne inn i både motbakker og utforkjøringer.

Inn på oppløpet var det omtrent dødt løp.

Spurten ble en skikkelig thriller som Norge kom dårligst ut av. Matveeva vant og Russland tok sin andre seier på rad disse to konkurransedagene i Italia, mens Sverige viste at de også kan stable på plass et sterkt sprintstafett-lag under VM.

– Jeg er veldig fornøyd. Igjen må jeg skryte av teamet, vi hadde - som i går - veldig raske ski, sa Matveeva til FIS etter løpet.

– Også er jeg glad for Yulia, sa sprintspesialisten, og så bort på sin overlykkelige lagvenninne Yulia Belorukova.



Matveeva vant sitt første verdenscuprenn siden desember 2008 lørdag. Dagen derpå fulgte hun oppe med sin andre på like mange dager. Hennes fjerde verdenscupseier totalt.



Yulia Belorukova (21) tok sin første verdenscupseier. Hennes beste individuelle plasseringer var fra før en sjetteplass i sprint på Lillehammer i starten av desember 2016.

