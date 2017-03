CAS: FIS ber om «fornuftig forlengelse» av Johaug-straffen

CAS har for første gang bekreftet at de har fått en anke i Johaug-saken.

Den internasjonale voldgiftsdomstolen sier i en pressemelding torsdag at prosedyren for anken er i gang.

– FIS ber om at utestengelsen pålagt utøveren blir «fornuftig forlenget», heter det i pressemeldingen.

Det ble tirsdag kjent at det internasjonale skiforbundet har bestemt seg for å anke dommen. Therese Johaug har fått 13 måneders utestengelse fra domsutvalget i Norges Idrettsforbund.

– CAS' voldgiftsprosedyre er i gang. Først vil partene levere inn skriftlige innlegg, så vil et panel med enten én eller tre dommere bli nedsatt, heter det videre.

– Panelet vil deretter utrede en høring. Etter høringen vil panelet, på et senere tidspunkt, komme med en voldgiftsdom, skriver CAS torsdag.

Det står ikke noe i pressemeldingen om når en høring eller dom eventuelt kan komme.

Da FIS tirsdag morgen kunngjorde at de ville anke Johaug-dommen, hadde de denne begrunnelsen:

– Dommen greier ikke å gjenspeile det faktum at Johaug ikke leste dopingadvarselen på pakken, til tross for at medisinen var ukjent for henne og ble kjøpt i et fremmed land.

– Straffen er i den nedre del av mulige sanksjoner, mente det internasjonale skiforbundet.

Straffeområdet for forseelser som Therese Johaug nå er dømt for, ligger normalt mellom 12 og 24 måneder.

Etter at det tirsdag ble kjent at FIS anker, sa Johaugs advokat Christian B. Hjort:

– Det var ingen grunn til at FIS skulle anke denne dommen. Domsutvalgets avgjørelse er streng, og den er strengere enn CAS' rettspraksis. Derfor ser jeg ingen grunn til at de skulle anke.

Han fortalte at Therese Johaug var «veldig skuffet og lei seg».

For Johaug handler alt om det blir mulig å rekke deltakelse i OL i Pyeongchang i februar 2018. Med 13 måneders dom rekker hun lett OL. Lekene i Sør-Korea starter den 9. februar.