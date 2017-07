Bjørgen vil vekk fra miljøet ved karriereslutt

SANDNES (VG) Marit Bjørgen (37) har ingen planer for hverdagen når hun legger opp. Det eneste som virker sikkert er at den ikke kommer til å handle om langrenn.

– Jeg har på en måte hatt fokus på det jeg skal. Det er å gå fort på ski. Jeg er usikker på hva jeg vil gjøre. Jeg har ikke noe konkret. Den dagen jeg legger skiene på hylla, så vil jeg ta et friår og finne ut hvilken vei jeg skal ta, sier Bjørgen til VG, på spørsmål om hun har planene klare for livet etter ski-karrieren.

Fått med deg? Endelig tør Sundby å bruke av formuen sin

– Bort fra miljøet



Hun setter av noen gode minutter til VG i resepsjonen på utøverhotellet i Sandnes før kursen settes videre mot Oslo. Det handler naturligvis om fremtiden hennes.

Spørsmålene om når 37-åringen vil legge opp har vært mange under årets Blinkfestival. Her har hun levert en andreplass i Lysebotn Opp, før det ble en sterk seier på 10 kilometeren fredag. Bjørgen har – slik hun har gjort i lang tid – fortalt at hun fortsatt tar ett år av gangen. Hun kan ikke svare på når det er over.

I pressesonen etter rennet fleipet Charlotte Kalla med at hun gjerne tar Bjørgen som trener. Men den veien virker ikke Norges store langrennsdronning å være lysten på.

– Jeg synes det er interessant, men den dagen jeg gir meg så blir det viktig for meg å ta noen år av. Komme bort fra miljøet og eventuelt komme tilbake senere. Det er for at jeg ikke skal gå rett på det samme igjen, sier Bjørgen.

Fått med deg denne? Northug feller brutal dom over lagkamerat

DET VIKTIGSTE: Marit Bjørgen med sønnen Marius på armen. I bakgrunnen står samboer Fred Børre Lundberg (blå jakke) etter sprintrennet i Drammen i år. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

34 mill. i formue



Det eneste hun vil bekrefte er at det kommende mesterskapet i Pyeongchang i Sør-Korea blir hennes siste OL. Dermed kan hun nikke anerkjennende til VGs resonnement, om at det ikke blir noe mer enn inneværende sesong pluss maksimalt tre år til. Det er med all sannsynlighet slutt for en fantastisk karriere innen 2021, året før OL i Beijing.

Økonomisk står hun i hvert fall sterkt den dagen hun gir seg. En oversikt VG laget i 2015 viser at hun har tjent 17 millioner bare i rene premiepenger siden 2002. Premiepengene er uansett bare en liten del av bildet.

Ifølge skatteligningen fra 2015 hadde Bjørgen en inntekt på 3,2 millioner og nærmere 34 millioner i formue. Noe av pengene har hun investert i «litt eiendom».

– Ja, jeg skal nok klare meg (i et friår). Men jeg håper og tror jeg kan gjøre noen små oppdrag innimellom.

– Interessant for mange



Lederen av langrennskomiteen i Norges Skiforbund, Torbjørn Skogstad, sier til VG at det ikke er gjort noe konkret fra deres side med tanke på Bjørgens fremtidige karriereslutt.

– Vi skjønner at karrieren hennes en gang må slutte, men så har hun ikke uttalt noe om det før for litt siden. Hun går kjempefort på ski og vi håper hun gjør det så lenge hun orker, sier han.

– Men det er klart at Marit er en fantastisk person. Jeg vil tro at hun er interessant for mange den dagen hun slutter å gå på ski, sier han.

Les også: Bjørgens taktiske finte parkerte nervøs Kalla

Saken fortsetter under seiersintervjuet med Marit Bjørgen fra fredag.

Sier nei til mye



Manager Guri Hetland forteller at Bjørgen har fire store samarbeidspartnere (ASKO, TrønderEnergi, TINE og Norges Sjømatråd) som det kan være aktuelt å jobbe med etter karrieren er over.

Bjørgen innrømmer at hun kunne fått langt mer ut av sin egen person gjennom foredrag og andre oppdrag de siste årene, men det er Marius Bjørgen Lundberg (ett år og syv måneder) som er viktigst.

– Ja. Jeg har sagt nei til mye oppdrag siden fødselen fordi jeg har prioritert tøffere nå enn før. Jeg kunne sikkert hatt flere (samarbeidspartnere), men jeg har vært veldig bevisst på tiden min, som ble mindre etter at jeg ble mor.

– Hvor mye penger kunne du tjent?

– Det blir bare spekulasjoner. Jeg har så jeg klarer meg. Jeg blir ikke noe mer glad av flere millioner på bankkontoen. Jeg har det bra og er privilegert som får drive med deg jeg gjør og leve slik at jeg har en god pensjon.

Les også: Langrenns-Riise slet med nerver, kvalme og søvn

Og slik vurderte Marit Bjørgen innsatsen under et knalltøft Lysebotn Opp.

Ny hverdag betyr restitusjon



– Du kunne tjent flere millioner?

– Ja, jeg kunne nok gjort mer ut av den personen jeg har vært og profilen jeg har. Men nå har jeg prioritert som jeg har gjort. Det viktigste er å gå fort på ski. Det er jo sånn at hvis du gjør mye av en ting, så hadde det vært dårligere kvalitet på det andre.

Hun får imidlertid «en helt annen hverdag» til høsten. Lille Marius begynner nemlig i barnehagen i august. Men tro ikke at tiden skal brukes til noe annet enn å restituere etter trening i Bjørgens aller siste OL-sesong.