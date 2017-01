Bjørgen usikker på om hun blir ankerkvinne i VM

ULRICEHAMN (VG) Marit Bjørgen (36) gjorde dagens ankeretappen til en sjarmøretappe. Men i VM har Sverige Stina Nilsson på sisteetappen, Bjørgen er usikker på hvem som bør bryne seg på henne.

Ingvild Flugstad Østberg, Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Marit Bjørgen satte nemlig svenskene kraftig på plass under deres egen folkefest i arrangørdebuten til Ulricehamn. Hanna Falk gikk sisteetappen for Sverige søndag.

Bjørgen vet ikke om hun går ankeretappen i Lahti-VM.

– Vi må gjøre det som er best for laget der og da. Stina har sisteetappe for Sverige. Hvem oss fire på det norske laget som er den beste avslutteren er en vurdering vi må ta der og da, sier Bjørgen til VG.



– Er det mest moro å gå sisteetappen?

– Ja, når de andre gjør en så fantastisk jobb først så er det veldig greit. Men det er veldig nervepirrende om det blir en avsluttende spurt, svarer Bjørgen.

Etter å ha ledet med god margin allerede fra Wengs andre etappe hadde ikke ankerkvinne Bjørgen de store problemene med å hale i land en enkel norsk seier i de svenske løypene i dag.

Roet farten



Mot mål roet Bjørgen farten, mens de tre lagene bak gjorde opp om de to andre pallplassene. Bjørgen gikk likevel over målstreken med god margin (8,8 sekunder) ned til Tyskland som ble nummer to. Sverige tok tredjeplassen, mens USA ble nummer fire.



– Det var stor stas, også når jentene gjør en så god jobb foran der. Det var vel 15 sekunder, og så økte jeg til 25 sekunder og trodde jeg var trygg da det var igjen én kilometer. Men jeg skjønte da jeg kom i mål, snudde meg og tenkte at «her burde det ikke være så mye lengre», sier Marit Bjørgen til NRK og smiler.

Svensk folkefest



Det spørs om ikke et svært entusiastisk hjemmepublikum er litt skuffet over det svenske resultatet i dag. Interessen rundt ski-arrangementet i den lille svenske byen har vært enorm. Det skal være solgt rundt 50.000 billetter.

I løypene har publikum stått tettpakket og heiet frem utøverne. Det gjorde de også i dag.

Sveriges ankerkvinne, Hanna Falk, kommer fra Ulricehamn om ble møtt av en vegg med jubel. Men hun kom til kort i spurten mot Tyskland, men reddet pallplassen foran USA.

Weng skaffet avgjørende ledelse



Selv om Ida Ingemarsdotter hang godt med Ingvild Flugstad Østberg på andre etappe, ble Heidi Weng en altfor tøff nøtt å knekke for Sofia Henriksson. Weng vekslet Astrid Uhrenholdt Jacobsen ut 16 sekunder foran Charlotte Kalla.

Heming-jenta viste at hun er i rute før VM og tapte nesten ingenting før hun klappet Marit Bjørgen ut på den siste etappen.

– Jeg tror jeg kan takle mange forskjellige etapper. Det er den (tredje etappe) jeg har gått mest de siste årene. I dag var det krevende å gå alene. Den løypen er såpass «slak» at det er vanskelig å holde høy fart nok alene, oppsummerer Jacobsen overfor NRK.

Marit Bjørgen bare økte forspranget ned til svenskenes Hanna Falk, amerikanske Jessica Diggins og tyske Sandra Ringwald. Mot mål tapte Bjørgen til de tre lagene, men uten at seieren var truet. Til slutt var det snaue ti sekunder ned til utfordrerne.

