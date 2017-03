Marit Bjørgen (37 om to dager) spurtslo Heidi Weng (25) og vant mini-touren i Canada. VM-dronningen har dermed hatt en perfekt comeback-sesong etter fødselen.

Weng kan også juble: hun er vinner av verdenscupen totalt.

Som ventet kom de to norske jentene til å gå alene i teten på søndagens jaktstart, selv om de ikke holdt så høyt tempo fra start. I mål var de imidlertid et helt minutt foran de andre.

– Jeg begynner å bli en voksen dame. Det er godt å holde ungjentene bak seg på vei inn i en OL-sesong, sa Marit Bjørgen i et NRK-intervju.

– Jeg tror mange rundt meg var skeptiske. Det var godt å ta med seg fire gull fra VM. Dette gjør mye for selvtilliten. Men nå vil jeg hjem til Marius.

Les også: Bjørgen brast i gråt før gulløpet

Heidi Weng prøvde å overraske Bjørgen med å starte spurten tidlig. Det hjalp ikke.

– Jeg angrer på at jeg ikke ventet litt med å angripe, sa Weng til NRK etterpå.

– Marit kom i voldsomt fart bakfra. Jeg fikk ikke helt til oppløpet.

– Jeg følte meg sprek. Jeg er litt overrasket over Marit ikke gikk fra.

Ingvild Flugstad Østberg ble liggende alene som nummer tre – med de andre jagende bak.

Les også: Bjørgen spurtslo Weng

Østberg klarte ikke å holde de andre bak seg, og Stina Nilsson gikk inn som nummer tre.

Ida Ingemarsdotter ble nummer fire, Krista Pärmäkoski nummer fem - og Ingvild Flugstad Østberg måtte til slutt nøye seg med 6. plass. Maiken Caspersen Falla ble nummer sju.

Allerede etter fredagens sprint var det klart at Heidi Weng hadde vunnet verdenscupen totalt vinteren 2016/17.

– Heidi fremstår som den sterkeste og tar fortjent kula, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn under sendingen.

– Det største for meg er kanskje at jeg har bevist at jeg kan gå fort også i sprint, sa Heidi Weng etter løpet.

Fredagens damesprint: Falla slått av Nilsson - vant sprintkula likevel

Marit Bjørgen sto over Tour de Ski og var derfor sjanseløs i verdenscupsammendraget. Til gjengjeld tok Bjørgen fire gull i Lahti-VM.

– Norge fortsetter å dominere kvinnelangrenn i verden. Vi har både rutinerte og nye navn, sa Torgeir Bjørn.

Fått med deg denne? Sundby påkjørt av skuter: – Han kom i voldsom fart og meide meg ned

Lørdag vant Marit Bjørgen etter å ha slått Heidi Weng i spurten. Krista Pärmäkoski kom på 3. og Ingvild Flugstad Østberg på 4. plass. Weng tok dermed ledelsen i mini-touren.

Avgjørelsen søndag falt på 10 km skøyting. Marit Bjørgen var også den som hadde beste tid på jaktstarten isolert.