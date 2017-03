Bjørgen spurtslo Weng i norsk thrillerduell

Det ble en intens duell mellom fire løpere på dagens 10 kilometer fellesstart i Canada. Der viste Marit Bjørgen seg som sterkest i avslutningen.

Hun vant løpet med bare seks tideler ned til Heidi Weng på andreplass. Krista Pärmäkoski kapret tredjeplassen, mens Ingvild Flugstad Østberg ble nummer fire.

Det var et fellesstartfelt som lenge lå samlet i dag. Først da Marit Bjørgen omsider kom seg helt i front etter rundt tre kilometer, ble det satt en fart som hektet av flere store navn i kampen om sammenlagtseieren i Tour de Canada.

Bjørgen mente åpenbart alvor. Etter snaue fire kilometer kom den første innlagte spurten, med bonussekunder til de første over streken, og Rognes-jenta forsøkte seg med et bakkerykk. Heidi Weng var blant de som fulgte Bjørgens tempo og tok flest sekunder på toppen.

Kort tid senere var tetfeltet på 10-15 løpere blitt til fire. For Weng- og Bjørgens fart var for stor for alle andre med unntak av Ingvild Flugstad Østberg og finske Krista Pärmäkoski. Kvartetten fikk en solid luke etter fem kilometer.

Den siste halvannen runden handlet bare om de fire, hvor Bjørgen viste seg sterkeste da det gjaldt som mest.