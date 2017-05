Bjørgen og Co. trente i «OL-løyper» på Sjusjøen

SJUSJØEN (VG) Marit Bjørgen (36) kan komme til å gå samtlige distanser i OL 2018 - til og med sprint. Onsdag trente hun i løyper som skal være kopi av OL-innspurten i Pyeongchang.

– Jeg har ikke gitt opp sprinten. Jeg får trent mye mer spenst og hurtighet i år, og da kan jeg løfte meg. Jeg gir meg ikke før det motsatte er bevist, sier Bjørgen til VG med et smil.

36-åringen står i solsteiken på Sjusjøen, sammen med resten av venninnene på langrennslandslaget. I tillegg er også Norges beste skiskyttere og kombinertutøvere på plass denne uken, på samling i regi av Olympiatoppen.

Kalenderen viser bare 3. mai, men oppkjøringen mot sesongen som skal krones med OL i Pyeongchang, er allerede i gang.

– Det er jo ni måneder, et helt svangerskap, igjen til OL, ler Bjørgen.

– Men tiden går fort, så det er godt å komme i gang. Dette er en god start, vi får mye informasjon og mange kan fange opp og lære nye ting selv om man har vært med lenge.

Identisk oppløp



Nede på stadion har løypene blitt bygget slik at de skal være «identiske» med dem som løperne møter i OL-byen. Onsdag formiddag trente samtlige på avlsutningsteknikk, i en egen trasé på rundt én kilometer – rimelig lik den løypen hvor gullene skal deles ut under lekene neste vinter.

Det er nyttig gjennomkjøring - ikke minst med tanke på sprint. Og sprinten i OL, den tenker Bjørgen en god del på. Hun legger ikke på skjul på at hun har lyst til å gå den, og er sugen på å slå tilbake på distansen hun var svakest på under VM i vinter. I Lahti endte hun totalt sett som nummer 16, og hun sto over lagsprinten.

– Potensialet til å gjøre en bedre sprint der er større i år enn det var i fjor, slår Bjørgen fast.

I fjor vår og sommer fikk hun mye av treningen ødelagt på grunn av skader, og comebacket etter fødselen gikk ikke helt etter planen. Likevel slo hun nådeløst tilbake i vinter, og ble til slutt VM-dronning i Lahti - men sprint hadde hun utfordringer med.

Nå skal noen skadefri måneder med spenst- og hurtighetstrening sørge for at hun står bedre rustet i OL - og da kan det bli høyaktuelt å gå samtlige øvelser under lekene.

– Hvis jeg er sterk nok, blir en av de beste og kan velge, så er det så stor avstand mellom øvelsene at det faktisk er mulig. Men jeg får se hvor høyt jeg kan hevde meg i sprint, sier Bjørgen.

Dropper antakelig Tour de Ski



Bjørgen har en plan om å være med på det aller meste av samlinger med langrennslandslaget utover i sesongen. Vesle Marius, som ble født i julen 2015, skal være med på noen av de lengre samlingene. Men 36-åringen innrømmer at det blir tøft å være borte fra sønnen.

– Det blir jo tyngre og tyngre å reise. Men dette er mitt siste OL, og jeg vet at han har det bra hjemme sammen med pappa. Jeg kjenner litt på det, men utgangspunktet mitt er å være med på det aller meste, slår hun fast.

Når sesongen først er i gang, kommer Bjørgen til å være kynisk med tanke på hvilke konkurranser hun går. Tour de Ski ryker.

– Ja, jeg tviler på at jeg går der. Det handler om å være best mulig rustet til OL, og å stå over den har fungert for meg tidligere. Det er vel dumt å endre på det da, smiler hun.