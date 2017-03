Bjørgen lekte seg i Kollen – vartet opp med superløp

HOLMENKOLLEN (VG) Marit Bjørgen (36) sa i realiteten takk og farvel til resten av startfeltet før det var gått fem kilometer. Hun vant tremila på hjemmebane enkelt, og med et hav av tid ned til neste konkurrent.

– Det er alltid utrolig å gå her. Det er hjemstedet mitt. Jeg kjenner løypene veldig godt, det er mange tilskuere og da er det fint å gå foran fordi alle heier på deg, sier Marit Bjørgen i et intervju vist på NRK.

36-åringen hadde både samboer Fred Børre Lundberg og sønnen Marius (1) på plass i Holmenkollen i dag. Hun hadde så god tid at hun rett og slett tittet etter Marius underveis.

Foruten det merket Bjørgen seg at det var litt mer trykk over publikum på Frognerseteren under herrenes femmil i går.

– Neste år må vi jentene få gå på lørdagen. Jeg tror det er mange som ligger hjemme i fosterstilling i dag, tenker jeg, sier Bjørgen og smiler, vel vitende om at det er hennes sjette seier på denne distansen i Holmenkollen.

Superløp



Løpet hennes søndag var råsterkt. Så sterkt at det tidlig ble klart at det kunne sammenlignes med Therese Johaugs maktdemonstrasjon på akkurat samme øvelse i Holmenkollen i fjor.

Johaug stakk den gangen fra resten av feltet etter bare to minutter og fikk sluttiden 1:24,55. I 2016 var differansen ned til Ingvild Flugstad Østberg på andreplass tre minutter og 46 sekunder. Johaugs prestasjon ble kalt et «superløp» og var den største seiersmarginen noen kvinne har levert på en tremil i moderne langrenn.

Bjørgen var ikke veldig mye dårligere og noterte seg for tiden én time, 22 minutter og 59,2 sekunder.

Kampen om resten av pallplassene ble intens og jevn. Men finske Krista Pärmäkoski var aller best i avslutningen og fikk med seg Kerttu Niskanen på pallen. Heidi Weng ble nummer fire, mens Charlotte Kalla tok femteplassen. Kvartetten var drøye to minutter bak Bjørgen i mål.

Rykket fra tidlig



Allerede før det var gått en kilometer fikk startfeltet en viss følelse med 36-åringens planer.

Bjørgen tok plass i front av gruppen i tet og satte voldsom fart umiddelbart. Ingen klarte å henge på. Allerede ved 3,6 kilometer var luken ned til resten på snaue ti sekunder. Seks kilometer senere var 10 sekunder blitt til 44,5. Og slik fortsatte det. Bjørgen hadde trolig fantastiske ski.

Kombinert med god form etter VM – hvor hun ble den soleklare dronningen – var hun ustoppelig i løypene som ligger ikke lange turen unna hennes eget hjem i Oslo.

Økte hele veien



Etter halvgått løp var hun nærmere halvannet minutt foran gruppen med Charlotte Kalla, Justyna Kowalczyk, Aino-Kaisa Saarinen, Heidi Weng, Krista Pärmäkoski, Kerttu Niskanen, Anna Haag og Nathalie von Siebenthal.

Da de 20 første av de 30 kilometerne var unnagjort hadde avstanden ned til forfølgerne økt til nærmere to minutter.

Om løpet ikke hadde vært en parademarsj fra før av ble det siste strekket en lek. Bjørgen holdt koken oppe den siste runden og gjorde til slutt en prestasjon som minnet om den Therese Johaug hadde i fjor.

Resultatliste 30 kilometer kvinner:

1. Marit Bjørgen, Norge: 1:22:59,2

2. Krista Pärmäkoski, Finland: +2:05,8

3. Kerttu Niskanen, Finland: +2:07,0

4. Heidi Weng, Norge: +2:08,6

5. Charlotte Kalla, Sverige: +2:11,7

Øvrige norske:

8. Ingvild Flugstad Østberg, Norge: +2:31,3

13. Kathrine Harsem, Norge: +4:11,7

15. Ragnhild Haga, Norge: +4:34,7

19. Anne Kjersti Kalvå, Norge: +6:12,4

22. Kari Øyre Slind, Norge: +6:23,5

25. Anna Svendsen, Norge: + 7:19.3

27. Marthe Kristoffersen, Norge: + 7:59.1

32. Silje Øyre Slind, Norge: + 9:25.4

34. Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Norge: + 9:49.0

35. Thea Krokan Murud, Norge: + 10:25.1

37. Tiril Udnes Weng, Norge: + 11:02.4

40. Lotta Udnes Weng, Norge: + 11:32.6

41. Lovise Heimdal, Norge: + 13:20.9