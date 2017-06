Bjørgen knuste alle under Kollens skishow

HOLMENKOLLEN (VG) Marit Bjørgen (37) var råsterk fra start til slutt da langrennseliten konkurrerte på rulleski for første gang denne sesongen.

Etter at hun opparbeidet seg en god luke allerede på den 4,4 kilometer lange prologen, ble de siste seks kilometerne i «finalen» som en ren parademarsj å regne for Norges langrennsdronning.

I mål var 37-åringen 12,7 sekunder foran Ragnhild Haga som ble nummer to. Kathrine Harsem avsluttet sterkt og tok tredjeplassen, nesten halvminuttet bak Bjørgen.

Lest denne? Slik har mammarollen forandret Bjørgen

Ferien over



Skishowet i Holmenkollen markerer den definitive starten på OL-sesongen for langrennsløperne, som siden sist sesong ble avsluttet, har bestått i ferie og treningssamlinger.

I dag var Bjørgen & co. endelig tilbake i konkurranserammer, med ordentlig tidtager, startnummer på brystet og hele rennet sendt direkte på TV.

Best i prologen – og til slutt



Damene åpnet ettermiddagen med å gå en prolog på 2200 meter, to ganger. Den vant Marit Bjørgen – åtte sekunder foran Ragnhild Haga, og hadde alt mellom 20 og 45 sekunder ned til Kathrine Harsem, Krista Pärmäkoski, Mari Eide, Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Kari Øyre Slind og Maiken Caspersen Falla.

Prologdifferansene ble også førende for jaktstarten litt senere. Det skulle med andre ord et ordentlig uhell til for at Bjørgen skulle rote bort seieren i Kollen – ikke langt fra hjemmet hennes her i Oslo.

Allerede på den første av tre runder økte Bjørgen til forfølgerne. På den andre runden var avstanden ned til Haga på annenplass på 14,7 sekunder, før Rognes-jenta tapte litt inn til mål. Men det var ingen som kunne true 37-åringen i hennes første konkurransen i OL-sesongen.

Les også: Skikometen Klæbo om å score i 6. divisjon og oppmerksomheten fra damer

VG kommer med mer fra Holmenkollen.