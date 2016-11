Bjørgen har brukt både medisin og forstøver i helgen

KUUSAMO (VG) Marit Bjørgen (36) er diagnostisert med astma og har brukt både medisin og forstøver under verdenscupens åpningshelg.

Ski-dronningen erkjenner at debatten om den norske medisineringspraksis har gjort henne betenkt.

– Jeg har gått noen runder med meg selv etter det fokuset som har vært. Jeg må jo tenke på den helsebiten selv også. Jeg har jo astma. Skal jeg klare å ta vare på lungene mine og gå to gode konkurranser, med en tøff sprint i går, så må jeg gjøre det som er best for mine lunger. Da må jeg bare stå i det selv, sier Bjørgen til Adresseavisens journalist, på spørsmål om hun har betenkeligheter med bruken av medisin nå som alvoret virkelig har startet i finske Kuusamo.

Saken fortsetter under videoen.

– Litt ekkelt

Bjørgen – som vant 10 kilometeren i dag på råsterkt vis – er helt åpen om sin bruk av både forstøverapparat og medisin under verdenscupåpningen. Astmamedisinen symbicort på spray har hun inhalert på to innpust om morgenen og to på kvelden.

I tillegg har 36-åringen brukt saltvann og medisinen Atrovent på forstøver, både under sprinten i går – hvor hun røk ut i semifinalen – og dagen i dag hvor hun på imponerende vis vant 15 kilometer-distansen.

– Med det fokuset som har vært i høst, man synes jo det er litt ekkelt å gjøre det. Det gjør man. Man må bare stå i seg selv og gjøre det som er det helsemessig beste for meg, sier Bjørgen.

Stort astma-fokus

Bruken av astmamedisin i norsk langrenn har fått voldsom oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt etter at Martin Johnsrud Sundby måtte sone en dom i sommer for brudd på dopingreglementet. Røa-løperen puttet og inhalerte ni ganger tillatt dose av medisinen ventilene på et forstøverapparat for snart to år siden. Han ble dømt i CAS (Idrettens voldgiftsrett).

Sett denne? Pappa Klæbo om sønnens drømmedag: – Fikk en klump i halsen

I etterkant har debatten rast. Eksperter strides om astmamedisin er prestasjonsfremmende. Senest før helgen ble Sundby møtt med dopinganklager av en svensk ekspert på lungemedisin.

Sveriges langrennslege har ikke skjønt noe av Norges bruk av forstøverapparat – selv uten medisin. De norske langrennsløperne skal nå nesten bare bruke saltvannsoppløsning i kombinasjon med forstøveren. I helt spesielle tilfeller og etter vurdering av lege, kan de norske løperne bruke medisin også, fortalte skiforbundets nye sjeflege Petter Olberg for en drøy uke siden.

– Det er en helsemessig årsak til at vi bruker det. Når vi går tøffe konkurranser og det er kaldt i tillegg, sier 36-åringen.

Litt snakk internt i laget



Marit Bjørgen mener hun kunne gått renn både i dag og i går uten å ta medisinen. Men behandlingen hun gjør i Kuusamo – med et vær som har holdt alt fra tre til ti minusgrader – anser hun like mye som forebyggende arbeid på lungene, og for de kommende konkurransene denne vinteren. Blant jentene på laget er det ikke mye snakk om medisinering, hevder Bjørgen.

– Som jeg sier, vi må stå i oss selv og gjøre det som er riktig for hver enkelt med tanke på det helsemessige. Vi har ikke noe fokus rundt det på laget. Vi har dialog med vår lege. Hver enkelt snakker med ham om hva som er optimalt for vår helse, sier Bjørgen.

Når det gjelder bruken av saltvann og forstøver forteller Bjørgen at hun ikke ser på det som noen gråsone-praksis.

Bjørgen vant i sitt første internasjonale renn på 623 dager i dag. Finske Krista Pärmäkoski ble nummer to, og Heidi Weng ble nummer tre. Planen er å gå alle konkurranser frem til Tour de Ski starter. Da begynner hun på en ny treningsperiode før det store målet denne sesongen, nemlig VM i Lahti.

Søndag kveld reiser hun rett hjem til sønnen Marius (snart ett år). Det er første gang hun er på reisefot uten ham.