Bjørgen gruet seg til Johaugs høring: – Det har vært tøft å se Therese

FALUN (VG) Det var ingen selvfølge at Marit Bjørgen (36) tok sin 105. verdenscupseier denne helgen. Hun innrømmer å ha vært preget av høringen i Therese Johaugs dopingsak.

– Det er noe jeg har brukt tanker på og gruet meg til. Men det har gått bra, og jeg klarte å fokusere på det jeg skulle gjøre i helgen, sier Bjørgen.

Vitnet for Johaug



Før hun reiste til Sverige og verdenscuprennene i Falun denne helgen var Bjørgen et av Johaug-forsvarets vitner i høringen foran Norges Idrettsforbunds domsutvalg.

Johaug kjemper for å slippe straff etter å ha testet positivt på det forbudte stoffet clostebol. Etter å ha vært suspendert siden oktober kom saken opp i første instans forrige uke. Bjørgens vitnemål torsdag ble av idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner betegnet som positivt for Johaug.

Johaug og tidligere landslagslege Fredrik S. Bendiksen har forklart at sistnevnte kjøpte og ba langrennsstjernen å bruke kremen Trofodermin som inneholdt det forbudte stoffet.

– Tøft å se Therese

Antidoping Norges påtalenemnd tror på forklaringene deres, men mener Johaug skulle gjort ytterligere undersøkelser. Bjørgen støttet imidlertid opp om Johaugs valg, og fortalte at hun ville gjort det samme i hennes sted: Nemlig stolt på sin egen landslagslege anbefaling av medikamenter.

Ski-dronningen har snakket med Johaug etter høringen, vil ikke gå nærmere inn på hva det har handlet om, men konstaterer overfor medier i Falun at Johaug er glad for at høringen er over. For Bjørgens del har de to dagene på Ullevaal Stadion vært en del av en svært spesiell oppladning til verdenscuphelgen.

– Det har vært tøft å se Therese og hvor vondt hun har hatt det. Det har ikke vært noe artig, sier Bjørgen.

105 seire

Hun fikk i hvert fall grunn til å smile da hun ankom Falun. Bjørgen er den løperen som har vunnet flest ganger på den svenske arenaen. Nok en gang skulle hun stå øverst på pallen da helgen var omme.

Etter å ha vært irritert over sine foreløpige begrensninger på sprinten lørdag, slo Bjørgen knallhardt tilbake på 15 kilometeren i går. I kjent stil sprengte hun feltet sammen med Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng. Trioen fulgte hverandre til det gjenstod én tøff bakke. Kun Østberg klarte å følge, men klarte ikke matche Bjørgens tempo på oppløpet.

Seier nummer 105 i verdenscupen var et faktum.

– Det sier bare at jeg er en gammel dame, sier Bjørgen og gliser.

– Nei da. Det er sterkt det. Jeg må si det. Og jeg skal holde koken fortsatt. Jeg har tre seire i år og er sånn sett fornøyd med tanke på hvordan ting var i sommer, sier hun.

Reiser bort med sønnen og samboeren



Planen for å toppe formen inn mot VM er klar. Landslagets planlagte reise til Seiser Alm blir ingenting av.

Derfor går Bjørgen to distanser under NM kommende helg og reiser deretter rett til Davos på søndag om en snau uke. Der skal hun tilbringe nesten 14 dager alene med samboer Fred Børre Lundberg og sønnen Marius.

– Planen var å være sammen jentene. Når det ikke ble noe av så skal det bli godt å koble av med Fred og Marius. Det er like viktig det, sier Bjørgen.