Bjørgen: Greit at Northug får konkurranse av Bendtner på byen

HOLMENKOLLEN (VG) Marit Bjørgen (36) benyttet anledning til å sende et litt stikk til Petter Northug (31), da hun kommenterte at Nicklas Bendtner (29) er blitt Rosenborg-spiller.

– Northug får konkurranse på damefronten - kanskje det er greit, gliste Bjørgen da hun møtte norske media før søndagens tremil i Holmenkollen.

Det er bare noen dager siden det ble kjent at Bendtner fortsetter karrieren i Norge og Trondheim.

– Det er greit det kommer noen i Trondheim, fortsetter Bjørgen og legger til:

– Det er lenge siden jeg har vært på byen i Trondheim!

Petter Northug kommenterte Bendtner-overgangen slik da han gikk i Drammen midt i uken:

– Det blir vel en rolig by for ham sammenlignet med der han har herjet før. Jeg så bare historikken hans. Det er en del klubber han har vært i i England som vi ikke kan tilby ham i Trondheim. Jeg tror ikke «Dreams» eller «Downtown» (to utesteder) har det samme aktivitetsnivået, sa Northug – til stor latter fra pressekorpset rundt.

Koser seg med Marius



Marit Bjørgen tok fire gull i Lahti-VM, og har nå benyttet anledningen til å kose seg hjemme med sønnen Marius den siste uken.

MAMMA-KOS: Kristin Størmer Steira dukket opp med datteren i Holmenkollen. Det var første gang Marit Bjørgen så den seks uker gamle datteren til sin tidligere lagvenninne. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Les også: NISO: - Johaug kunne ha fått dekket advokatutgiftene hos oss

Bjørgen har hele tiden vært klar på at hun skal gå OL i Sør-Korea neste vinter, men under dagens pressekonferanse åpnet hun også for å gå VM om to år:

– Jeg har tre friplasser i Seefeld, sa hun - og skyndte seg å legge til:

– Men det skal gjøres en jobb før det. Jeg må ha motivasjonen til å gjøre den jobben og ikke minst reise så mye som er nødvendig, fortsatte VM-dronningen.

Tøft for Therese



Hun ble også spurt om Therese Johaug kunne ha slått henne om hun hadde hatt anledning til å stille i Lahti:

– Det blir bare spekulasjoner. Therese kunne også ha løftet seg siden i fjor, sa Bjørgen, etter å ha fortalt at hun har følt seg «veldig sterk» den siste måneden.

– Det er lenge siden jeg har hatt den følelsen.

Marit Bjørgen fikk en rekke spørsmål rundt at Therese Johaug må godta at det blir en ny behandling av saken hennes - nå i voldgiftsretten i Lausanne.

– Det er tøft for Therese. Noen dager er mørkere enn andre. Man blir frustrert og lei.

– Jeg føler med Therese, men jeg er ikke i nærhten av å skjønne hvor tøft det er for henne. Gå i uvisshet om hvilken dom hun får, ikke minst sitte der og forklare seg. Det er en vanvittig påkjenning, sa Marit Bjørgen fredag.

PRESSETREFF: Marit Bjørgen svarte på spørsmål fra pressen i 22 minutter på Holmenkollen Park hotell fredag ettermiddag. Tidligere på dagen trente hun under strålende sol i verdenscupløypene. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

På direkte spørsmål om hun frykter at Johaug får en strengere straff enn de 13 månedene hun har blitt idømt av idrettsforbundets domsutvalg, svarte Bjørgen:

– Klart jeg er redd for det.

– Hva betyr det for Therese om OL skulle ryke?

– Det er vanskelig å forestille for meg. Vi må bare krysse fingrene for at hun kan delta i OL, sa Marit Bjørgen i Holmenkollen fredag.

De to venninnene har knapt sett hverandre etter jul, siden Bjørgen har hatt fullt program med skirenn, trening, samlinger og VM.