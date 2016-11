BEITOSTØLEN/OSLO (VG) Langrennsdronning Marit Bjørgen (36) viste god, gammel klasse da hun slo Heidi Weng (25) i comebacket. Etterpå fikk hun seiersklem av sønnen Marius (snart 1).

– Det er første gangen jeg har skiftet bleie på morgene før jeg skal gå skirenn, sa Bjørgen og lo - etter seieren på 10 kilometer friteknikk.

For å gi langrennsdronningen en god natts søvn før comebacket, så tok samboer Fred Børre Lundberg ansvar.

– Han sov med pappa i natt, men vi var så heldige at vi våknet av vekkerklokka i dag klokka halv åtte. Han var snill sånn sett i natt, sier Bjørgen til VG.

Les også: Bjørgen frykter streng Johaug-straff

– Et sjokk for kroppen

For det var enorme forventninger til 36-åringens løp lørdag: etter fødsel og to tretthetsbrudd sto Marit Bjørgen endelig på startstreken for første gang på halvannet år.

Selv om hun har vært småsyk de siste dagene ble comebacket imponerende, og en ren duell med Heidi Weng om seieren.

SUPER-MAMMA: Marius stilte med Marius-genser på Beitostølen. Han var bare noen meter unna da Marit Bjørgen vant i comeback. Etter seieren fikk han bli med på en seiersrunde på armen til mamma. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Bjørgen har tidligere innrømmet at hun kan bli ekstremt nervøs foran skirenn. Spesielt ved sesongstart. Men med Marius har Bjørgen fått et nytt fokus.

– Jeg var mye mer avslappet i dag. Men det kriblet i magen når jeg kom på stadion og testet ski. Da kjente jeg det litt. Ellers har jeg vært veldig avslappet, sier Bjørgen til VG.



Weng ledet halvveis



Allerede ved første sekundering på 2,2 kilometer satte langrennsdronningen standarden og ledet med et par sekunder på 11 år yngre Weng, men Weng hadde tatt tilbake ledelsen da duoen passerte seks kilometer.

Men Bjørgen klarte seg bra i sporet og leverte en sterk avslutning.

– Hun hiver etter pusten, det er nok et sjokk for kroppen dette, men hun går for seieren, sa kommentator Jann Post på NRKs sending.

Husker du? Dette sier Weng om den nye kjæresten

Den siste kilometeren giret hun skikkelig til og kom i mål på 24.40,3, kastet seg ned i bakken og måtte vente litt på Weng. Sistnevnte klarte aldri å hente inn forspranget, kom i mål 11,7 sekunder etterpå og dermed ble det seier i Bjørgen-comebacket.

«Mamma-effekten»

Bjørgen innrømmet etterpå at hun har hatt en tung vei tilbake mot comebacket. Hun fikk også spørsmål om hun har vært nær å gi opp:

– Tvilen har vært der mange ganger. Jeg har vært både sliten og lei, men jeg har kommet meg gjennom det. De gode stundene har gjort at jeg fortsatt har hatt troen, sa Bjørgen.

TILBAKE: Marit Bjørgen slo Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg på Beitostølen. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

– Har det å bli mamma gjort noe med deg som skiløper? Spurte NRK.

– Jeg er blitt mer avslappet til ting. Men jeg må være forberedt på at ting ikke er som det var før og at han må komme i første rekke. Det er ikke alltid jeg kan gjøre det jeg har lyst til, smilte hun, og innrømmet at selvtilliten øker etter seieren i sitt første tellende skirenn på halvannet år.

– Det gjør jo mye for den, ja. Men jeg har vært optimistisk. Kanskje det er «mamma-effekten», jeg vet ikke, sa hun smilende.

Les også: Northug fnyser av skitopps oppfordring om mer ydmykhet

Det er femtende gang Bjørgen vinner på Beitostølen. Ingvild Flugstad Østberg ble nummer tre - 28, 2 sekunder bak Bjørgen.