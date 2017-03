Verdenscupavslutningen i Canada går uten Petter Northug (31). Team Northug er uenig i Skiforbundets avgjørelse.

Northug-trener Stig Rune Kveen sier til VG at de har fått beskjed om at han ikke blir tatt ut i landslagstroppen som drar til Canada.

– Jeg kan bekrefte at Petter ikke skal gå i Canada.

– Hva tenker du og dere om en slik beskjed?

– Både jeg og Petter er uenig i uttaket at og at han ikke er god nok for en stor tropp som skal bortover dit. Det er med tanke på at mini-touren burde passet veldig bra (løypene) og han har vist formutvikling på VM-sprinten, femmila i VM og senest i Drammen. Han så frem til å gå i Canada. Vi er uenig i den (avgjørelsen) om at han ikke er og nok.

– Hvordan reagerte Petter da han fikk beskjeden?

– Han var mildt sagt uenig, er det eneste Kveen ønsker å si om den saken.

– Men har dere fått en begrunnelse?

– Det er en sportslig begrunnelse med at han ikke har vært god nok. Det er begrunnelsen. Sånn jeg tolker det handler det om hva som er gjort gjennom sesongen. Men Petter har vist formutvikling og en mini-tour i Canada burde passet Petter veldig bra.

– Petter har vært kritisk til landslagssjef Vidar Løfshus den siste tiden, spesielt etter VM-femmila, tror dere at det ligger noe annet bak enn en sportslig vurdering?

– Nei, det ønsker jeg ikke å spekulere noe i.

– Hva gjør dere i stedet nå neste helg?

– Det har vi ikke diskutert.

Pappa Northug tror løypene hadde passet

Søndag meldte TV 2 at trønderen må holde seg hjemme fra verdenscupavslutningen. Langrennseliten avslutter sesongen med en minitour i Québec, i Canada, førstkommende helg. Northug har sagt at han har lyst til å gå, men landslagsledelsen vil altså ikke ha ham med i troppen.

– Da jeg snakket med Petter før i dag regnet han med at han skulle gå i Canada, sier John Northug til VG.

Pappa Northug er i Sveits i forbindelse med skirennet Engadin. Han mener øvelsene i verdenscupavslutningen hadde passet sønnen godt, før han erkjenner at sønnen antagelig ikke får dra.

– Det stemmer nok. Jeg tror han trodde han skulle til Canada, sier pappa Northug til VG.

TRODDE PÅ CANADA-TOUR: Petter Northug (t.v.) og pappa John Northug (t.h.) før et norgescuprenn tidligere i sesongen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Hintet om vraking

Da VG snakket med Northug i Holmenkollen, etter femmila lørdag, kom han med et hint om at han kunne bli vraket til Canada.

– Nå har ikke jeg sett laget ennå, men jeg tror uansett mange er slitne nå på denne tiden av året, sa Northug.

Han sa dette til pressen om planene for verdenscupavslutningen i Quebec:

– Å skaffe seg et bra grunnlag der, før jaktstarten på søndag, da er alt mulig. Løypenettet der passer meg bra.

Selv om verdenscupsesongen nå er over for Northug er det fortsatt flere potensielle turrenn Northug kan stille til start på. Men det er foreløpig usikkert hva trønderen nå velger å gjøre. Han pleier alltid å gå Flyktningerennet.

