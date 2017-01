Allergi stopper Krogh – brøt Tour de Ski

OBERSTDORF/OSLO (VG) Finn-Hågen Krogh fullførte ikke dagens 20 kilometer med skibytte. Nå bærer det hjem til Norge for 26-åringen.

– Det gikk for sakte, rett og slett. Jeg har vært småtett i brystet de siste dagene. Vi har gjort alt vi kan for at jeg skal være hundre prosent, men det var ikke noe å gjøre med det. Når man ikke er i topp form er det ikke sjanse å henge med her, sier Krogh til VG, kort tid etter at han ga seg i årets Tour de Ski.

Sliter med allergi



TV-bildene underveis på dagens etappe viste at finnmarkingen slet voldsomt. Der Martin Johnsrud Sundby dundret opp en av motbakkene, måtte Krogh ut i fiskebein. Han forsøkte riktignok litt til, men det holdt ikke.

Dermed er det over og ut for en av Norges største sammenlagtfavoritter. Krogh ble nummer to i Tour de Ski-sammendraget bak Sundby sist sesong. Han sier selv at det ikke er snakk om noen sykdom, men allergi.

Til NTB sier Krogh at et «skittent» hotellrom kan være grunnen til allergireaksjonen. For da han byttet rom ble han bedre. Når det likevel satt seg i kroppen, ble det vanskelig.

– Det har satt seg i brystet og det har vært «tett nedi der». Da får man ikke all den luften man trenger, og i disse tøffe løypene her i Oberstdorf trenger man all luft man kan få, forklarer Krogh.

Ingen krise for VM



I sum har ikke årets tour vært noen opptur. Han innrømmet at han vurderte å gi seg allerede etter den andre etappen. Da ble han nummer 34 på fellesstarten i Val Müstair. Dagen før hadde han kapret en tredjeplass på sprinten samme sted.

Landslagstrener Tor-Arne Hetland brukte imidlertid sine retoriske evner til å overtale Krogh til å fortsette.

Men nå er det likevel slutt.

– I Val Müstair var beina tunge etter sprinten. Beina er fine i dag, men får man ikke nok luft i et skirenn så får man det tøft, sier Krogh.

I en VM-sesong beroliger han imidlertid det norske langrennspublikum.

– Det er en banal ting jeg må gi meg for. Det er ikke noen krise fysisk. Det kan ta noen dager før det er bra igjen. Da får jeg bare trene og forberede meg inn mot VM.

