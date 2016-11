Åpner for debatt om langrennscross i verdenscupen

Langrennscross har slått svært godt an i utlandet. FIS-topp Vegard Ulvang mener det vil komme rop om å få øvelsen inn i verdenscupen.

Det var under ungdoms-OL på Lillehammer sist vinter at den actionfylte øvelsen ble testet internasjonalt for første gang.

Ti løpere startet i hvert sprintheat, der løypa inneholdt hopp, slalåmporter, doserte svinger og passasjer med kuler.

– Mottakelsen i land som Sveits, Frankrike, Tyskland og Canada var svært god. Disse nasjonene ser nærmere på langrennscross nå. De mener det er en god måte å lære teknikk og langrenn på, og det er ingen tvil om at det vil komme forslag om å få dette inn på verdenscupen i en eller annen form, sier Vegard Ulvang til VG.

Han er langrennssjef i Det internasjonale skiforbundet (FIS). Etter ungdoms-OL fremsto den gamle skilegenden smått skeptisk. Overfor Aftenposten sa han følgende om det han hadde sett:

«Jeg mener dette er en ungdomsgreie, og det er ikke aktuelt å ta det videre til verdenscupen nå».

UVANT: Å gå i en stigning med slalåmporter var del av løypa under ungdoms-OL tidligere i 2016. Foto: Geir Olsen , NTB scanpix

Men i dag fremstår Ulvang mer positiv – iallfall dersom det gjøres nødvendige tilpasninger. Under ungdoms-OL fungerte det med ti startende i hvert heat, siden nivåforskjellen skapte spredning i feltet. Men på toppnivå, i et eventuelt verdenscuprenn, vil antall startende trolig måtte reduseres.

– I tillegg kan man se på hvilke elementer som legges inn i løypa. Kuler og støt går iallfall helt bra, sier Ulvang.

Han merket seg motstanden mot et innlagt hopp i sprintløypa under Tour de Ski i Sveits for to år siden.

– Trenger langrennssporten et actionfylt innslag som dette er?

LANGRENSSJEF I FIS: Vegard Ulvang, her under Sotsji-OL. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Jeg vil ikke bruke det ordet. Vi har action i dag, og det foregår gjennom dueller mann mot mann og kvinne mot kvinne. Men langrennscross er en teknisk øvelse som fordrer god skiteknikk. Man kan like gjerne argumentere for at dette tar sporten tilbake til tiden før man hadde godt preparerte løyper. Alle trenerne i utlandet argumenterer med at barn har godt av øvelser som dette i løyper som ikke er preparerte, sier langrennssjefen i FIS.

– Når ser du for deg at debatten om langrennscross kommer, og når kan det eventuelt implementeres i verdenscupen?

– Debatten kan komme neste sommer allerede. Men man må nok gjennom et par år med testing på lavere nivå før det kan bli en realitet i verdenscupen, tror Ulvang.