20-åring vant sprinten: Spås å bli den nye Northug

BEITOSTØLEN (VG) I sin første sesong som senior banket Johannes Høsflot Klæbo (20) alle sammen på Beitostølen, nå håper han på en duell eller to mot Petter Northug (30) i løpet av vinteren.

Rykket til 20-åringen minner om Northug, Klæbo ser det selv også.

– I dagens langrenn må man ha det rykket. Man må ha en fartsøkning som gjør at man kan være med å gå fra, sier Klæbo.

– Hvordan tror du en spurt mellom deg og Northug ser ut?

– Vanskelig å si, jeg har ikke spurtet så mye mot ham, men jeg får satse på at jeg får gå en spurt mot ham i vinter, svarer Klæbo.

FULL KONTROLL: Førsteårs senior, Johannes Høsflot Klæbo, vant sprinten på Beitostølen søndag. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Advarsel til Northug



Han slo fullstendig knockout på finalefeltet på Beitostølen. Og her er advarselen til Northug.

– Når jeg får muligheten, så skal jeg iallfall prøve og bite fra meg ganske bra. Det er planen, sier Klæbo til VG.



Han håper å få noen muligheter i verdenscupen denne sesongen, men tenker ikke på VM i Lahti, ennå.

– Man stiller ikke på startstreken bare for å delta, man har lyst til å vinne. Man må være offensiv, sa Klæbo om dagens sprint.

Juniorstjernen er blitt voksen



– Juniorstjernen har blitt voksen. Johannes Høsflot Klæbo setter senioreliten på plass. En stjerne er født, konstaterte NRKs kommentatorer Jann Post og Torgeir Bjørn.

Han tok tre gull i junior-VM i mars i år. Nå er han klar for større oppgaver.

Sportssjef Vidar Løfshus ser frem til en duell mellom Northug og Klæbo, men han vil ikke spå¨utfallet.

HÅPER PÅ VERDENSCUP: Johannes Høsflot Klæbo vi gjerne gå verdenscup på Lillehammer om to uker. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

– Det får vi vel ikke svar på før de barker sammen en gang ut på vinteren. Det blir spennende. Det blir ungt blod mot gammelt blod, sier Løfshus til VG.



Og han tror Klæbo er den første som kan utfordre rykket til Northug.

– Nå kommer det en ny, ung gutt fra Trondheim som kan utfordre Petter virkelig, sier Løfshus.

Iversen: – Han er litt vel lovende



Klæbo ble bare sterkere og sterkere utover sprinten på Beitostølen. I finalen viste han monsterkrefter i siste motbakke og kontrollerte inn til slutt inn seieren. Like bak kom Pål Golberg som ble vraket fra landslaget før sesongen.

Emil Iversen ble nummer fire, og var fornøyd med det. Nå skal han hjem til Meråker og finpusse på formen foran verdenscupstarten. Iversen sier dette om Klæbo:

– Han er litt vel lovende. Jeg frykter ingen, men han er en kar for fremtiden. Hvis han gjør de rette tingene nå, så blir han en kjempebra skiløper. Han er en trivelig kar også, sier Iversen.

Sprinttrener Arild Monsen forteller at med større kvote, så hadde Klæbo fått gå verdenscup i Kuusamo kommende helg. Monsen forteller om enorm toppfart på Klæbo.

– Når alle er uthvilte, så er han her best. Men nå ser vi jo i dag at han har god utholdenhet også. Det er utrolig imponerende, sier Monsen.

God dag for Golberg



26-åringen fra Gol var best fra start i sesongåpningen på sprint. Først vant han prologen, så vant han kvartfinalen, knakk og måtte bytte stav i semifinalen, men kom vanvittig sterkt tilbake og reddet andreplassen. Det holdt ikke helt inn i finalen.

– Plutselig var det flere som viste at de kunne gå raskt på ski. Det så ikke sånn ut i prologen, sier Golberg til NRK etter kvartfinalen.

Finn-Hågen Krogh kom på tredjeplass.

Golberg så sterk ut og ville motbevise landslagsvrakingen. Det holdt ikke helt inn, men han deppet ikke av den grunn. Isteden skrøt han av rekrutten Klæbo.

– Han er for kjapp, han var best, slo Golberg fast til NRK.

BEST FRA START: Pål Golberg vant prologen på Beitostølen. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Northug falt

Finn-Hågen Krogh, Even Northug, Pål Golberg, Johannes Høsflot Klæbo, Kasper Stadaas og Emil Iversen stilte til start i en helnorsk finale på Beitostølen.

Petter Northug sto over søndagens sprint, men de to brødrene, Tomas og Even stilte til start. De var i samme kvartfinale og jobbet bra sammen og avanserte begge til semifinale. Mellomste bror Tomas var maks uheldig i semifinalen da han gikk i bakken. Han knakk også staven til Golberg i fallet.

Tomas kjempet seg tilbake til en fjerdeplass, men tiden holdt ikke til avansement. Minstebror Even hadde nemlig bedre tid og stjal finaleplassen.

– Jeg blir så irritert. Det er unødvendig når jeg føler meg så bra, sier Northug.

I finalen tok Emil Iversen fjerdeplassen, Kasper Stadaas kom på femte, og Even Northug kom på sjette- og sisteplass.