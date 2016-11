20-åring vant sprinten: Den nye Northug

BEITOSTØLEN/OSLO (VG) I sin første sesong som senior banket Johannes Høstflot Klæbo (20) alle sammen på Beitostølen, nå håper han på en duell eller to mot Petter Northug i løpet av vinteren.

Rykket til 20-åringen minner om Northug, Klæbo ser det selv også.

– I dagens langrenn må man ha det rykket. Man må ha en fartsøkning som gjør at man kan være med å gå fra, sier Klæbo.

– Hvordan tror du en spurt mellom deg og Northug ser ut?

– Vanskelig å si, jeg har ikke spurtet så mange mot han, men jeg får satse på at jeg får gå en spurt mot ham i vinter, svarer Klæbo.

Han slo fullstendig knockout på finalefeltet på Beitostølen. Og her er advarselen til Northug.

– Når jeg får muligheten, så skal jeg iallfall prøve og bite fra meg ganske bra. Det er planen, sier Klæbo til VG.

Han håper å få noen muligheter i verdenscupen denne sesongen, men tenker ikke på VM i Lahti, ennå.

– Man stiller ikke på startstreken bare for å delta, man har lyst til å vinne. Man må være offensiv, sa Klæbo om dagens sprint.

Juniorstjernen er blitt voksen



– Juniorstjernen har blitt voksen. Johannes Høsflot Klæbo setter senioreliten på plass. En stjerne er født, konstaterte NRKs kommentatorer Jann Post og Torgeir Bjørn.

– Utrolig kult, sa 20 år gamle Johannes Høstflot Klæbo.

Han ble bare sterkere og sterkere utover sprinten på Beitostølen. I finalen viste han monsterkrefter i siste motbakke og kontrollerte inn til slutt inn seieren. Like bak kom Pål Golberg som ble vraket fra landslaget før sesongen.

LES OGSÅ: Northug fleipet med gammel Tønseth-feide

26-åringen fra Gol var best fra start i sesongåpningen på sprint. Først vant han prologen, så vant han kvartfinalen, knakk og måtte bytte stav i semifinalen, men kom vanvittig sterkt tilbake og reddet andreplassen. Det holdt ikke helt inn i finalen.

– Plutselig var det flere som viste at de kunne gå raskt på ski. Det så ikke sånn ut i prologen, sier Golberg til NRK etter kvartfinalen.

Finn-Hågen Krogh kom på tredjeplass. Klæbo ble juniorverdensmester i sprint forrige sesong, men var ikke snauere enn å sette de mer meritterte løperne på plass i sin første sesong som senior.

– Hvis jeg nå kan få være med å gå verdenscup på Lillehammer, hadde det vært flott, sa Høsflot Klæbo om fortsettelsen.

LES OGSÅ: Golberg best i prologen

Golberg så sterk ut og ville motbevise landslagsvrakingen. Det holdt ikke helt inn, men han deppet ikke av den grunn. Isteden skrøt han av rekrutten Klæbo.

– Han er for kjapp, han var best, slo Golberg fast til NRK.

BEST FRA START: Pål Golberg vant prologen på Beitostølen. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Northug falt

Finn-Hågen Krogh, Even Northug, Pål Golberg, Johannes Høstflot Klæbo, Kasper Stadaas og Emil Iversen stilte til start i en helnorsk finale på Beitostølen.

LES OGSÅ: Northug om de nye reglene: – Komisk

Petter Northug sto over søndagens sprint, men de to brødrene, Tomas og Even stilte til start. De var i samme kvartfinale og jobbet bra sammen og avanserte begge til semifinale. Mellomste bror Tomas var maks uheldig i semifinalen da han gikk i bakken. Han knakk også staven til Golberg i fallet.

Flugstad Østberg: Fikk SMS-råd etter «drittperiode»

Tomas kjempet seg tilbake til en fjerdeplass, men tiden holdt ikke til avansement. Minstebror Even hadde nemlig bedre tid og stjal finaleplassen.

– Jeg blir så irritert. Det er unødvendig når jeg føler meg så bra, sier Northug.

I finalen tok Emil Iversen fjerdeplassen, Kasper Stadaas kom på femte, og Even Northug kom på sjette- og sisteplass.