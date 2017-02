Lager TV-serie og dokumentar om Johaugs liv

I løpet av 2017 kommer det både en serie og en dokumentar om Therese Johaug. Det bekrefter TV 2 overfor VG.

VG får bekreftet at det er planlagt både en TV-serie og en egen dokumentar om Therese Johaug i tiden som kommer. I utgangspunktet var Johaug tiltenkt en rolle i en ny serie kalt «Supersport», men da det ble kjent at 28-åringen hadde avlagt en positiv dopingprøve, bestemte TV 2 seg for å lage en dokumentar om dopingoppstyret i tillegg.

– Dokumentaren om Johaug skal sendes i nær fremtid, mens Supersport er fremdeles ikke 100 prosent programsatt. Den kommer iløpet av året, sier kommunikasjonsansvarlig i TV 2 Jan-Petter Dahl til VG.



Johaug følges tett

Johaug er filmet både i trening og på reise. Det er også gjort flere intervjuer med henne i denne perioden.

Ifølge Østlendingen har Johaug blitt fulgt tett både på Sjusjøen og under turen til OL-løypene i Pyeongchang.

– I utgangspunktet var dette noe Therese gledet seg til, men dessverre dukket det med dopingen opp, og da er det naturlig at en serie som følger henne tett også vil omhandle dette, sier Johaugs manager, Jørn Ernst.

– Vil si minst mulig

Globus Media AS står bak produksjoner som «Sirkus Northug», «Verdens beste skijenter», «Skiskytterne», «HåndballEventyret» og «Fotballproff». De står også bak begge de kommende Johaug-programmene.

– Jeg vil si minst mulig om dette, men vi jobber med opptak. Vi vil komme tilbake med mer når vi vet hva det blir, sier daglig leder Anders Sæther til NTB.