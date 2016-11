Krogh med stikk til landslagstreneren umiddelbart etter Golbergs revansje

RUKA/OSLO (VG) Etter at Finn Hågen Krogh ristet av seg finaleskuffelsen tittet han på sprinttrener Arild Monsen og sier det er rart at Pål Golberg (26) er vraket til årets landslag.

I den klassiske sprintfinalen i Ruka slo Golberg Calle Halfvarsson og kometen Johannes Høsflot Klæbo etter en oppvisning på den klassiske sprinten.

Golberg ble vraket på landslaget før denne sesongen og var ikke tatt ut til verdenscuprennene denne helgen. I Ruka fikk han sjansen fordi Petter Northug valgte å stå over. Først onsdag fikk han vite at han skulle til Finland og gå verdenscup-starten. Sjansen han fikk benyttet han på aller beste vis ved å gå helt til topps.

Da Finn Hågen Krogh hadde ristet av seg sin skuffelse etter sjetteplass i sprintfinalen valgte han å sende avgåde et kritisk stikk i retning de norske landslagstrenerne. Krogh lar seg begeistre over hva Golberg har fått til på egenhånd og melder at han er «sinnsykt imponert».

– Pål er en god venn og vi har vært på junior- og rekruttlag sammen. Alle vet at Pål er sterk. Alle syntes det har vært rart at en så god løper ikke er på landslag. Vi ser jo at han hører hjemme der. Det er bra, sier Krogh i pressesonen.

Like ved finnmarkingen står mannen som vraket Golberg før denne sesongen. Sprinttrener Arild Monsen sier han er veldig glad på 26-åringens vegne og at han var «fantastisk sterk i finalen».

– Men Krogh synes det er rart at Golberg ikke er på landslaget?

– Det er ikke rart per i dag. Vi må ta ut de som har best resultater. Han har fått sine sjanser. Det ser ut som det (å bli vraket) har gjort ham godt. Vi må ta ut et lag. Da falt han utenfor på grunn av manglende resultater. Potensialet i Pål Golberg er stort og det så vi igjen i dag, sier Monsen til VG.

Innrømmer revansje-følelse



Dagens vinner var en populær mann etter rennet. Selv arrangørens utvalgte til å lede pressekonferansen etter triumfen var imponert. Kanskje sjarmert. Hun nærmest inviterte seg med på Golbergs seiersfest i kveld.

Golberg måtte imidlertid skuffe henne. Han reiser lørdag kveld rett til Helsinki og videre hjem til Norge. Han sier det var godt å stå øverst på pallen.

– Mest for meg selv å vise at jeg kan gå fort. Og minne andre om at jeg kan det. Litt revansje er det, innrømmer Golberg overfor VG.

Han sier beskjeden om at han var vraket var «kjip å få i våres». Golberg forteller at all treningen han har lagt ned i sommer og høst har vært gjort for å motbevise treneren som vraket ham.

Savnet lagfølelsen



Golberg hadde en tung sesong med sykdom og lite trening i fjor. Han blir glad for å høre at Finn Hågen Krogh ga ham full støtte rett etter konkurransen lørdag formiddag.

– Når man er en del av et lag så er det de du får som dine nærmeste venner, og når du ikke er en del av det miljøet er det kjipt. Det er tøft å ta ut et landslag i Norge. Jeg håper det går bra i år og at jeg er tilbake igjen, sier han til VG.

På spørsmål om trener Monsen bommet i sitt uttak til denne sesongens sprintlag svarer Golberg diplomatisk at han ikke kan påstå det. Han sier han har lagt nedturen bak seg.

Klæbo imponerte



Johannes Høsflot Klæbo skulle heller ikke delta i Finland. Men han vant prologen, han vant sin kvartfinale, han vant semifinalen og så ble han til slutt nummer tre i finalen.

– Dette er den nye kometen. En moden løper til tross for sin unge alder. Han er våken og tar kloke valg, fastslår en tydelig imponert NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

– Jeg har ikke sett en skiløper imponere like mye siden Petter Northug, supplerer kommentator Jann Post.

Han kom til Finland som reserve fordi Eirik Brandsdal ble syk. 20-åringen gikk sitt første verdenscupløp utenfor Norge.

PS! Martin Johnsrud Sundby ble nummer 34 i prologen og ble slått ut.

Resultatene fra sprinten:

1) Pål Golberg, Norge,

2) Calle Halfvarsson, Sverige,

3) Johannes Høsflot Kløbo, Norge,

4) Teodor Peterson, Sverige

5) Aleksander Panzjinskij, Russland

6) Finn Hågen Krogh, Norge

7) Emil Jönsson, Sverige

8) Anton Gafarov, Russland

9) Ari Luusua, Finland

10) Jovian Hediger, Sveits.

Øvrige norske: 11) Sondre Turvoll Fossli, 29) Emil Iversen. Slått ut i prologen: 34) Martin Johnsrud Sundby, 44) Ola Vigen Hattestad, 46) Martin Loewstrøm Nyenget.