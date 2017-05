Marthe Kristoffersen (27) ville avslutte karrieren med OL. Nå legger hun opp nesten ett år før mesterskapet.

To VM, ett OL og ni sesonger i verdenscupen. Til tross for at hun kun er 27 år har Marthe Kristoffersen rukket å få med seg mye gjennom karrieren, men nå er det slutt.

Onsdag kveld skrev hun på sin hjemmeside at hun ikke kom til å satse videre frem mot neste års OL, men gir seg som skiløper.

– Jeg vil ikke bare holde på for å holde på. Når jeg ikke har troen, ofrer jeg ikke mer tid på det, sier hun til VG.

– Langrenn er utrolig artig, men det krever enormt mye. Både trening og alt det rundt skal gjøres 100 prosent. Jeg har vært med lenge, og det koster krefter både fysisk og psykisk. Når man har stått i krigen lenge nok, får man kanskje lyst til å si at nok er nok, fortsetter hun.

Tror ikke på OL-plass

Hun har tidligere sagt at kommende OL-sesong ville bli hennes siste som aktiv på øverste nivå. Nå ser hun at konkurransen om å komme seg til Pyeongchang blir for hard.

UNG I OL: I 2010 ble Marthe Kristoffersen som 20-åring tatt ut til OL i Vancouver. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

– Det å komme til OL er jo vanskelig uansett hvor du er fra, men Norge har ekstremt mange skiløpere og nåløyet er veldig trangt. Det er tøft å komme fra Norge og satse på langrenn. Jeg har hatt gode resultater, men jeg tror ikke jeg kan ta de siste stegene for å kjempe helt der oppe, forteller hun til VG.

Meråker-løperen forteller at hun ikke lenger har motivasjonen som skal til for å satse på toppnivå.

– Jeg har vært med i gamet lenge, og er kanskje litt mett av å være god i Norgescup og skandinavisk cup. Jeg har kanskje ikke den troen som kreves for gå inn i dette året, sier hun.

Skal fullføre utdanning

Nå skal den 27 år gamle trønderen gjøre ferdig bachelorgraden sin i idrett. Deretter håper hun å fortsette en skikarriere, men nå uten selv å ha ski på bena.

– Jeg vil bruke erfaringen jeg har fått. Om jeg skal trene eller hjelpe utøvere på andre måter vet jeg ikke helt. Jeg blir i alle fall ikke sittende på rumpa, sier hun.