Kreml fjerner «sjefsdoperen»

Viseministeren som har blitt pekt ut som hjernen bak det russiske dopingjukset, har fått sparken.

Jurij Nagornykh (44) ble løst fra jobben som visesportsminister av statsminister Dmitrij Medvedev mandag.

Det var den såkalte McLaren-rapporten, før Rio-OL, som fastslo at hver eneste positive dopingprøve ble presentert for Nagornykh, som så bestemte om de skulle stå på den positive prøven – eller om utøveren skulle «beskyttes» og altså slippe dopingstraff.

Nagornykh har aldri kommentert saken selv, og det har heller ikke folk nær ham, men ifølge WADA-kommisjonens leder, Richard McLaren, var altså Nagornykh en nøkkelperson.

Han ble da også midlertidig suspendert fra jobben rett etter at rapporten kom. Nå har han blitt fjernet, ifølge en pressemelding etter eget ønske, men Nagornykh kunne nok ikke selv velge sin skjebne.

Både statsminister Dmitrij Medvedev og president Vladimir Putin har generelt vært mer åpne om det russiske dopingproblemet enn representanter for idretten.

Men Medvedev/Putin har samtidig forfremmet tidligere sportsminister Vitalij Mutko til visestatsminister. I regjeringen får han ansvar for sport, turisme og «ungdomspolitikk».

Ny sportsminister blir Pavel Kolobkov, men hans stilling blir ikke like viktig som tidligere med tanke på at en av visestatsministerne nå også får ansvar for sport.

I WADA-rapporten står det klart at også ministeren selv, Mutko, kjente til dopingen. Det vises til Grigorij Rodtsjenkov, den tidligere sjefen for Moskvas dopinglaboratorium.

«Dr. Rodtsjenkov har bevis for at det i flere av hans jevnlige møter med viseminister Nagornykh om dopingjukset, fortalte Nagornykh ham at sportsminister Mutko kjente til alt», heter det i McLaren-rapporten.

«Rodtsjenkov mener det er utenkelig at sportsministeren ikke var klar over ordningen med å dekke over dopingprøver», heter det videre.

Likevel er det altså Jurij Nagornykh som får rollen som syndebukken. Han ble utpekt til visesportsminister i 2010 av daværende statsminister Vladimir Putin. Nagornykh har også vært medlem av den russiske OL-komiteen. Ifølge rapporten ble Nagornykh orienterte om samtlige positive dopingprøver fra Moskva-laboratoriet helt siden 2011.

– Dette er en del av det som foregikk, ikke hele bildet. Men det inkluderte de fleste vinter- og sommeridretter. Og vi vet at hver eneste positive dopingprøver ble sendt opp kommandokjeden og så tilbake igjen, sa Richard McLaren til Guardian i sommer.

Ifølge hjemmesiden til det russiske sportsministeriet, hadde Nagornykh blant annet ansvaret for alle forberedelser både til sommer- og vinter-OL og andre store internasjonale mesterskap.

Jurij Nagornykhs navn er nevnt hele 25 ganger i WADA-rapporten. Blant annet snakker tidligere laboratoriesjef Rodtsjenkov om at Nagornykh av og til ville innkalle «magikere» for å løse saken. Ifølge Rodtsjenkov var disse «magikerne» representanter fra etterretningstjenesten FSB (KGBs etterfølger).

– Viseminister Nagornykh var den som bestemte hva som skulle skje med de positive prøvene, om utøveren skulle spares eller ikke, heter det i rapporten.

Det blir også hevdet at Nagornykh var en av de tre som «kokte sammen» planen om å hindre at russiske utøvere ble dopingtatt i Sotsji – ut fra de dårlige prestasjonene til Russlands tropp i Vancouver-OL fire år tidligere. Rodtsjenkov hevder at Nagornykh hadde hovedansvaret for gjennomføringen av denne svindelen, blant annet ved hjelp av FSB.

Det som skjedde i Sotsji, karakteriseres av Richard McLaren som «unikt». Rapporten forteller hvordan positive urinprøver skal ha blitt byttet ut med rene prøver under OL. Ettersom Sotsji-laboratoriet hadde et strengere vakthold enn laboratoriet i Moskva, måtte det benyttes nye rutiner for å bytte ut prøver.