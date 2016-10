– Kan ikke suspendere Johaug nå

Rent formelt er det ingenting i veien for at Therese Johaug (28) kan delta på landslagets treningssamling i Italia.

Ifølge advokat Niels R. Kiær i påtalenemda i Antidpoing Norge kan den først fatte beslutning om en suspensjon «etter at den innledende saksbehandling er gjennomført».

– Vi er ikke kommet så langt. Vi i påtalenemda har ikke fått saken enda. Antidoping Norge er i ferd med å undersøke alt i saken, sier Kiær til VG.

AVVENTER: Advokat i påtalenemda, Niels R. Kiær. Foto: Frode Hansen , VG

Kiær sier at det ikke er noe i veien for at Therese Johaug kan delta på skiforbundets aktiviteter som normalt siden hun formelt ikke er suspendert. Han forklarer det slik:

– Av hensyn til utøverens rettssikkerhet skal det foregå en innledende saksbehandling og undersøkelser før det fattes beslutning om en eventuell suspensjon. Påtalenemda har ikke fått saken enda, men når den foreligger fra Antidoping Norge kan nemden suspendere siden Johaug testet positivt for et såkalt ikke særskilt stoff.

– Følger ikke reglene



Ikke særskilt stoff er ifølge Wada alle stoffer unntatt «tunge dopingmidler» som anabole steroider, EPO, veksthormon, kokain, amfetamin, bloddoping og gendoping.

Bruken av ikke særskilt stoff kan gi inntil fire års utestengelse med mindre utøver kan bevise at inntaket ikke ble gjort med forsett eller grov uaktsomhet. Særskilt stoff kan straffes med to års utelukkelse med mindre Antidoping Norge kan bevise at inntaket ble gjort med forsett eller grov uaktsomhet.

FIS-sjef Sarah Lewis mener at Norge ikke følger internasjonale regler når Therese Johaug ikke blir suspendert. Ifølge Lewis har ikke Norge en gang meldt ifra til FIS om saken.

Godtar ikke suspensjon



– På grunn av den substansen som er involvert, ut fra det vi vet fra media, er den norske antidopingkomiteen forpliktet til å utestenge Johaug, sier Lewis til Hufvudstadsbladet.

Therese Johaug har valgt å ikke akseptere en såkalt «frivillig suspensjon» allerede nå.

– Therese Johaugs stilling i saken er at hun ikke er å bebreide for noe, og en aksept av en suspensjon innebærer også en aksept av skyldspørsmålet, så det er ikke aktuelt for henne å akseptere en suspensjon, sier hennes advokat, Christian B. Hjort, til NRK.