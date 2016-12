Kowalczyk hevder hun ble mobbet av Kollen-publikummet i 2011

Den polske skistjernen Justyna Kowalczyk (33) forteller for første gang i detalj hvorfor hun har et anstrengt forhold til det norske landslaget og langrennspublikummet.

Det hele skal ha startet under VM i Holmenkollen 2011.

– Det fine arrangementet veier ikke opp for det faktum at publikum mobbet meg, skriver Kowalczyk i den polske avisen Gazeta Wyborcza, gjengitt av svenske Aftonbladet.

– Skrek skjellsord



RIVALER I SPORET: Marit Bjørgen vinner gull på ti kilometeren under VM i Holmenkollen i 2011. Justyna Kowalczyk tok sølvet. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Bakgrunnen for det Kowalczyk mener var mobbing under verdensmesterskapet for snart seks år siden, handler om «ordkrigen» med Marit Bjørgen året før.

Under Vancouver-OL i 2010 hadde den da 27 år gamle Kowalczyk ytret seg kritisk til Bjørgens bruk av astmamedisin. Hun gjentok kritikken igjen et halvt år senere og spådde allerede den gangen at hun kom til å bli fiende under Oslo-VM 2011.

Bjørgen og Kowalczyk var da bitre rivaler i sporet.

– Dette resulterte i at jeg ble fiende nummer én i Oslo året etter. Norske fans skrek skjellsord på norsk, engelsk – til og med på dårlig polsk. De var så grove og usmakelige at jeg ikke kan gjengi det de sa. Man hadde ikke publisert det, skriver Kowalczyk.

Den polske løperen klarte tross den påståtte hetsen å levere to sølv-løp under verdensmesterskapet. Bjørgen ble den store dronningen på hjemmebane og vant fire gull.

Kritisk til norske utøvere



Siden den tiden har Kowalczyk kommet med flere stikk i retning de norske skiløperne.

For bare en uke siden var den polske skistjernen på nytt krass da påtalenemnda i Antidoping Norge innstilte på 14 måneders utestengelse for Therese Johaug.

Kowalczyk skrev på Twitter at hun var spent på hva FIS (Det internasjonale skiforbundet) og WADA (Verdens Antidopingbyrå) kom til å si. Hun avsluttet meldingen med emneknaggen «åpner en pose popcorn».

Påtalenemnda fungerer som en slags aktor i Therese Johaugs dopingsak. På nyåret avgjør domsutvalget i Norges Idrettsforbund saken. Det er en eventuell dom her som både FIS og WADA har anledning til å anke videre.

Hevder foreldrene ble hetset



Kowalczyk forteller i aviskronikken at hun aldri har fortalt om opplevelsene i Holmenkollen 2011. Det er fordi hun ville skåne hennes polske supportere som «støtter henne og bor i Norge».

Hun hevder hun ikke ville at den «norsk-polske krigen» skulle eskalere.

Foruten sine egne opplevelser sier 33-åringen at også foreldrene hennes ble offer for sjikane under verdensmesterskapet i Holmenkollen.

– At det ble slengt dritt til meg på treninger, under skitesting, oppvarming og til og med på handleturer er forståelig. Men mine foreldre som stod og heiet på meg langs stadion med et polsk flagg ble angrepet av fulle norske fans, og til slutt ble de nødt til å rulle det (flagget) sammen, skriver hun.

PS! Kowalczyk har ikke hatt noen spesielt god åpning på årets verdenscup. Første helg i Kuusamo ble hun nummer 16 og 9. Etter en ujevn start på minitouren på Lillehammer for bare få dager siden avsluttet hun med en 19. plass, over to minutter bak vinneren Heidi Weng.